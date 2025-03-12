В Україні різко зміниться погода: синоптикиня назвала точну дату

В Україні найближчими вихідними - 15-16 березня - температура почне знижуватись.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, першими похолодання відчують жителі західних областей.

"У суботу похолоднішає у західних областях", - зазначила вона.

А вже у неділю, 16 березня, значна частина території України опиниться у новій холодній повітряній масі. Вдень температура повітря знизиться до +4...+10 градусів.

Сьогодні ж, за її прогнозом, буде дуже тепло. У більшості областей повітря прогріється до +12...+18, а на півдні та в центрі місцями - до +18...+20 градусів. Єдиний нюанс - очікується рвучкий вітер.

Раніше синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Зокрема, до України йдуть дощі, похолодання та штормовий вітер. Як зміниться погода вже вихідними - читайте у новині.

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