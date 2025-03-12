Армия РФ существенно продвинулась на Курщине: детали

В Курщине фиксируется существенное продвижение армии РФ. Так, на картах боевых действий, опубликованных 10 и 11 марта, видно, что зона, контролируемая Силами обороны в Курской области, заметно уменьшилась.

Карты обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Карта боев на Курщине, обнародованная 10 марта

Карта боев на Курщине, обнародованная 11 марта

Как отметил военный Станислав Бунятов, следует признать, что враг очень удачно спланировал операцию в Курской области, как и ВСУ в свое время.

"Проиграть бой не равно проиграть войну, я высоко оцениваю профессионализм наших воинов и командного состава, но есть непреодолимые обстоятельства, которые нужно учитывать, прежде чем критиковать", — написал он.

Карта боев на Курщине, обнародованная 12 марта

Напомним, россияне в Курской области атакуют по всему периметру. По словам военного обозревателя Денисча Поповича, на севере россияне пытаются наступать с правого и левого фланга. Враг пытается этот плацдарм "задавить", используя для этого все средства. Да, Суджа повторяет судьбу Торецкого и Временного Яра в плане разрушений. Но уже на русской территории.

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