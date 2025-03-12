Армия РФ существенно продвинулась на Курщине: детали

К сожалению, есть обстоятельства, объективно влияющие на ситуацию.
В Курщине фиксируется существенное продвижение армии РФ. Так, на картах боевых действий, опубликованных 10 и 11 марта, видно, что зона, контролируемая Силами обороны в Курской области, заметно уменьшилась.
Карты обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Как отметил военный Станислав Бунятов, следует признать, что враг очень удачно спланировал операцию в Курской области, как и ВСУ в свое время.
"Проиграть бой не равно проиграть войну, я высоко оцениваю профессионализм наших воинов и командного состава, но есть непреодолимые обстоятельства, которые нужно учитывать, прежде чем критиковать", — написал он.
Напомним, россияне в Курской области атакуют по всему периметру. По словам военного обозревателя Денисча Поповича, на севере россияне пытаются наступать с правого и левого фланга. Враг пытается этот плацдарм "задавить", используя для этого все средства. Да, Суджа повторяет судьбу Торецкого и Временного Яра в плане разрушений. Но уже на русской территории.
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