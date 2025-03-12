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Армія РФ суттєво просунулася на Курщині: деталі від

Армія РФ суттєво просунулася на Курщині: деталі від

Карти боїв на Курщині, оприлюднені 11 та 12 березня

На жаль, є обставини, які об'єктивно впливають на ситуацію.

На Курщині фіксується суттєве просування армії РФ. Так, на картах бойових дій, опублікованих 10 та 11 березня, видно, що зона, яку контролювали Сили оборони в Курській області, помітно зменшилася. 

Карти оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Карта боїв на Курщині, оприлюднена 10 березня / ©
Карта боїв на Курщині, оприлюднена 10 березня
Карта боїв на Курщині, оприлюднена 11 березня / ©
Карта боїв на Курщині, оприлюднена 11 березня

Як зауважив військовий Станіслав Бунятов, треба визнати, що ворог дуже вдало спланував операцію в Курській області, як і ЗСУ свого часу. 

"Програти бій не дорівнює програти війну, я високо оцінюю професіоналізм наших воїнів та командного складу, але є непереборні обставини, які треба враховувати, перш ніж когось критикувати", - написав він.

Карта боїв на Курщині, оприлюднена 12 березня / ©
Карта боїв на Курщині, оприлюднена 12 березня

Нагадаємо, росіяни у Курській області атакують по всьому периметру. За словами військового оглядача Денисча Поповича, на півночі росіяни намагаються наступати з правого та лівого флангу. Ворог намагається цей плацдарм "задавити", використовуючи для цього всі засоби. Так, Суджа повторює долю Торецька та Часового Яру в плані руйнувань. Але вже на російській території.

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