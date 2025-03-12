Армія РФ суттєво просунулася на Курщині: деталі від

На жаль, є обставини, які об'єктивно впливають на ситуацію.

На Курщині фіксується суттєве просування армії РФ. Так, на картах бойових дій, опублікованих 10 та 11 березня, видно, що зона, яку контролювали Сили оборони в Курській області, помітно зменшилася.

Карти оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Карта боїв на Курщині, оприлюднена 10 березня

Карта боїв на Курщині, оприлюднена 11 березня

Як зауважив військовий Станіслав Бунятов, треба визнати, що ворог дуже вдало спланував операцію в Курській області, як і ЗСУ свого часу.

"Програти бій не дорівнює програти війну, я високо оцінюю професіоналізм наших воїнів та командного складу, але є непереборні обставини, які треба враховувати, перш ніж когось критикувати", - написав він.

Карта боїв на Курщині, оприлюднена 12 березня

Нагадаємо, росіяни у Курській області атакують по всьому периметру. За словами військового оглядача Денисча Поповича, на півночі росіяни намагаються наступати з правого та лівого флангу. Ворог намагається цей плацдарм "задавити", використовуючи для цього всі засоби. Так, Суджа повторює долю Торецька та Часового Яру в плані руйнувань. Але вже на російській території.

Читайте також: