Геймер пройшов Super Mario Bros за рекордний час (фото)

Відданий геймер побив світовий рекорд, пройшовши класичну гру 1985 року Super Mario Bros всього за 4 хвилини 54,565 секунди.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Ніфтскі, американський геймер, на рахунку якого декілька рекордів зі швидкісного бігу, каже, що досягнення рекордного часу стало результатом багаторічної гри на Nintendo Entertainment System і годин вдосконалення своєї техніки, яка містила всі можливі трюки, щоб скоротити дорогі мілісекунди.

"Я витрачаю щонайменше 90% свого часу на тренування і 10% - на швидкісні забіги, що, на мою думку, є вагомою причиною того, чому я так далеко зайшов у цій грі", - сказав геймер.

Геймер Ніфтскі / Фото: x.com/Niftski

Втім, він все ще не зовсім задоволений своїм часом.

"Я маю великі амбіції побити світовий рекорд Super Mario Bros. принаймні за 4 хвилини 54,3 секунди, перш ніж буду повністю задоволений", - поділився він.

Нагадаємо, cтворено скульптуру з Lego розміром із кров'яну клітину. Найменша скульптура у світі має розміри лише 0,02517 міліметра на 0,02184 міліметра.

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