Страховий ринок України має п’ятикратний потенціал до розвитку

Наразі нормативна база страхового ринку України, завдяки системній діяльності Національного банку України, наближена до міжнародних стандартів і Євродиректив. Страхові компанії України консолідували свої зусилля, створивши Федерацію страхових об’єднань України, тобто на сьогодні в Україні створені передумови для більш активного розвитку національного страхового ринку.

Про це заявив голова Координаційної ради Федерації страхових об’єднань України (ФСОУ) та президент Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Віктор Берлін, презентуючи національний страховий ринок України у Брюсселі під час зустрічі представників української страхової та фінансової сфери з керівництвом ключових європейських інститутів: Європарламенту, Єврокомісії, Європейського центробанку та Європейського інвестиційного банку.

«Якщо спиратися на прогнози Уряду України щодо зростання ВВП протягом 2025 – 2027 років у межах 174-235 млрд євро, та досягнення рівня проникнення страхування як у країнах Східної Європи – 2,58%, то потенційний розмір страхового ринку за преміями може бути на рівні 5,25 млрд євро», – заявив Віктор Берлін, виступаючи перед європейськими колегами.

За словами очільника ЛСОУ, за час повномасштабної війни український страховий ринок виплатив клієнтам близько 50*млрд грн, що свідчить про стабільність ринку і здатність працювати навіть у таких складних умовах.

Серед здобутків ринку страхування України Віктор Берлін визначив страхування воєнних ризиків, можливість дистанційного укладення договорів страхування, оформлення Європротоколу онлайн, подача документів на відшкодування онлайн, сервіси телемедицини та їх інтеграція зі страхуванням.

Попри позитивну динаміку по страхових преміях, рівень проникнення страхування в Україні залишається одним із найнижчих у Європі, зауважив Віктор Берлін. У 2023 році цей показник становив лише 0,7% від ВВП, а за прогнозами на 2024 рік – 0,8%. «Я вважаю, що це свідчить про високий потенціал та обґрунтовані перспективи нашого зростання. Серед перспективних ліній бізнесу страхування у найближчі роки бачу: Life, медичне і аграрне страхування, автоцивілку, страхування майна, транспорту і вантажів».

*Відшкодування у млрд грн: 13001,4 грн (2022 р.), 16867,3 грн (2023 р.), 20496,1 грн (прогноз за 2024 рік).