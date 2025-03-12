За контент без маркування ШІ загрожують штрафи до $38 млн

Це все робиться для боротьби з дезінформацією.

Контент без маркування ШІ може призвести до штрафів до $38 млн, оскільки законопроєкт однієї з країн передбачає високі санкції для компаній за неналежне маркування контенту, щоб обмежити дипфейки.

Про це пише Reuters.

Іспанія 11 березня ухвалила законопроєкт, що відображає керівні принципи європейського законодавства щодо ШІ, із суворими вимогами до прозорості та високими ризиками для систем штучного інтелекту.

Міністр цифрової трансформації Оскар Лопес зазначив, що штучний інтелект є дуже потужним інструментом, який може як покращити наше життя, так і бути використаним для поширення дезінформації та загрози демократії.

Повідомляється, що Іспанія стала однією з перших країн ЄС, яка запровадила правила, що є більш всеосяжними порівняно з системою США, яка здебільшого базується на добровільному дотриманні державних норм.

Міністр підкреслив, що кожен може стати жертвою дипфейку — зображень або відео, змінених за допомогою ШІ та виданих за реальні. Іспанський законопроєкт, що має бути затверджений нижньою палатою, розглядає порушення маркування контенту ШІ як серйозне правопорушення, що може призвести до штрафів до $38,2 млн або 7% річного обороту компанії. Документ також забороняє маніпулювання людьми через непомітні звуки та зображення. Нагляд за виконанням цих норм здійснюватиме нове агентство з нагляду за штучним інтелектом — AESIA.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Штучний інтелект почав створювати мікросхеми, які люди не можуть контролювати.

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