ШІ став співучасником криптошахраїв: у YouTube поширюють відео з аватаром Ілона Маска

У рекламних відеороликах нібито Ілон Маск обіцяв глядачам шалені прибутки від інвестицій.

У понеділок, 8 квітня, YouTube наповнився фейковими відеороликами, у яких нібито Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, закликає людей робити інвестиції у криптовалюті.

Про це пише Mashable.

У повідомленні йдеться, що ці відео були створені генеративним штучним інтелектом на замовлення компанії, щоб підробити трансляцію SpaceX й виманити в довірливих користувачів платформи криптовалюту.

Всі трансляції відбувалися за однією шахрайською схемою. Стрім насправді був заздалегідь збереженим відео, а Ілон Маск – аватаром, створеним за допомогою ШІ. Цей аватар знаходився біля екрана SpaceX і розмовляв з натовпом про можливості, які надає інвестування криптовалюти. Реклама обіцяла нібито подвоєння інвестованих коштів.

Глядачам пропонували відсканувати QR-код, який переадресував їх спеціальний вебсайт, де можна зробити "інвестиції" без посередників.

Нагадаємо, в Україн ШІ допомагає протистояти російській пропаганді. Він в змозі обробити величезні масиви інформаційного непотребу, що не під силу людині.

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