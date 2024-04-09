ИИ стал соучастником криптомошенников: в YouTube распространяют видео с аватаром Илона Маска

В понедельник, 8 апреля, YouTube наполнился фейковыми видеороликами, в которых якобы Илон Маск, основатель компании SpaceX, призывает людей делать инвестиции в криптовалюте.

Об этом пишет Mashable.

В сообщении говорится, что эти видео были созданы генеративным искусственным интеллектом по заказу компании, чтобы подделать трансляцию SpaceX и выманить у доверчивых пользователей платформы криптовалюту.

Все трансляции проходили по одной мошеннической схеме. Стрим на самом деле был заранее сохраненным видео, а Илон Маск – аватаром, созданным с помощью ИИ. Этот аватар находился у экрана SpaceX и разговаривал с толпой о возможностях, которые предоставляет инвестирование криптовалюты. Реклама обещала якобы удвоение инвестированных средств.

Зрителям предлагали отсканировать QR-код, который переадресовал их специальный вебсайт, где можно сделать "инвестиции" без посредников.

Напомним, в Украине ИИ помогает противостоять российской пропаганде. Он в состоянии обработать огромные массивы информационного мусора, что не под силу человеку.

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