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Минус "Шахед" и "Орлан": Воздушные силы показали работу по БПЛА врага (видео)

Минус "Шахед" и "Орлан": Воздушные силы показали работу по БПЛА врага (видео)

Боец ПС ВСУ

Наши бойцы "минусируют" российские дроны ежесуточно.

Так, во Воздушных силах показали боевую работу по вражескому "Шахеду" в ночь на 9 апреля. Кроме того, уже в полдень был уничтожен очередной вражеский "Орлан-10".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Воздушные силы показали, как сбивают вражеский "Шахед"

Воздушные силы показали, как сбивают вражеский "Шахед"

"Работали Одесская и Херсонская зенитные ракетные бригады. Спасибо, воины! Вместе – к победе!", – отметили в ведомстве.

Ранее в воздушных силах назвали цели последних ракетных и дроновых атак РФ по Украине.

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