В Одессе раздались взрывы – что известно

По информации Воздушных сил, в направлении Одессы двигалась ракета.

К вечеру, 9 апреля, в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщает местное издание Dumskaya.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей быть в безопасных местах к отбою воздушной тревоги. Других деталей он не сообщил.

Дым над Одессой после взрывов / Фото: Думская

По состоянию на 19:56 в Одесской области объявили отбой тревоги, которая длилась около получаса.

В предыдущий раз воздушную тревогу в Одесской области объявили около 15:40. Кипер сообщил, что россияне нанесли удар с оккупированного Крыма, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М".

"Под ударом оказалась прибрежно-рекреационная зона. Последствия уточняются", – отметил он.

Ранее сообщалось, что РФ обстреляла город Семеновка на Черниговщине, в результате чего один человек погиб.

Читайте также: