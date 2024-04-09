В Одессе раздались взрывы – что известно

По информации Воздушных сил, в направлении Одессы двигалась ракета.
К вечеру, 9 апреля, в Одессе прогремели взрывы.
Об этом сообщает местное издание Dumskaya.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей быть в безопасных местах к отбою воздушной тревоги. Других деталей он не сообщил.
По состоянию на 19:56 в Одесской области объявили отбой тревоги, которая длилась около получаса.
В предыдущий раз воздушную тревогу в Одесской области объявили около 15:40. Кипер сообщил, что россияне нанесли удар с оккупированного Крыма, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М".
"Под ударом оказалась прибрежно-рекреационная зона. Последствия уточняются", – отметил он.
Ранее сообщалось, что РФ обстреляла город Семеновка на Черниговщине, в результате чего один человек погиб.
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