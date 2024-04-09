В Одесі пролунали вибухи – що відомо

За інформацією Повітряних сил, у напрямку Одеси рухалася ракета.

Надвечір, 9 квітня, в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє місцеве видання "Dumskaya".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Інших деталей він не повідомив.

Дим над Одесою після вибухів / Фото: Думская

Станом на 19:56 на Одещині оголосили відбій повітняної тривоги, яка тривала близько пів години.

Попереднього разу повітряну тривогу на Одещині оголосили близько 15:40. Кіпер повідомив, що росіяни завдали удару з окупованого Криму, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М".

"Під ударом опинилася прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що РФ обстріляла місто Семенівка на Чернігівщині, унаслідок чого одна людина загинула.

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