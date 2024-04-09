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"Схеми": у судді колишнього ОАСК є громадянство Росії

"Схеми": у судді колишнього ОАСК є громадянство Росії

Російський паспорт / Фото: Unsplash

За інформацією журналістів, Аріна Літвінова стала громадянкою РФ ще далекого 2002 року.

Журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) стверджують, що знайшли у судді нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Аріни Літвінової, яка має чинний статус судді, російське громадянство.

У розпорядження журналістів потрапив витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт" за грудень 2022 року, відповідно до якого Аріна Літвінова стала громадянкою РФ 22 липня 2002 року.

Витяг з
Витяг з "Роспаспорту" за грудень 2022-го року / Фото: Радіо Свобода

Станом на 2002 рік Літвінова вже три роки як працювала у Вищому арбітражному суді України.

Також "Схеми" знайшли інформацію про громадянку РФ Аріну Літвінову з такою ж датою народження, як в української судді, із зазначенням даних її російського паспорту, у базах даних жителів Єкатеринбурга за 2008 рік.

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Журналісти з'ясували, що станом на квітень 2024 року російський паспорт на ім’я Аріни Літвінової значиться серед недійсних. Суддя не замінила його на новий після досягнення 45-річчя у 2022 році.

"Але не отримання нових документів не означає втрату російського громадянства", – наголошують у Радіо Свобода.

У 2018 році, Літвінова, коли проходила кваліфікаційне оцінювання, зазначала, що не має громадянства іншої країни. На запитання журналістів про російський паспорт Літвінова відповіла, що "це якась провокація", і поклала слухавку.

Аріна Літвінова / © Радіо Свобода
Аріна Літвінова / Фото: Радіо Свобода

Також журналісти з'ясували, що російське громадянство мають і батьки Аріни Літвінової.

Ліквідація ОАСК і "важка" доля суддів

У грудні 2022 року в Україні ліквідували Окружний адміністративний суд Києва. Однак голова ліквідованого ОАСК Павло Вовк та його колеги продовжують вважатися суддями й отримувати величезні зарплати.

Зокрема, Аріна Літвінова, відповідно до поданої нею декларації за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, отримала 1,6 мільйона гривень зарплати.

Раніше ми писали, кого з українських посадовців "викрили" з російським паспортом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

ЦЕ ПРОСТО ШОКУЄ! Російські паспорти у високопосадовців! Нові скандали! 

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