"Схеми": у судді колишнього ОАСК є громадянство Росії

За інформацією журналістів, Аріна Літвінова стала громадянкою РФ ще далекого 2002 року.

Журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) стверджують, що знайшли у судді нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Аріни Літвінової, яка має чинний статус судді, російське громадянство.

У розпорядження журналістів потрапив витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт" за грудень 2022 року, відповідно до якого Аріна Літвінова стала громадянкою РФ 22 липня 2002 року.

Витяг з "Роспаспорту" за грудень 2022-го року / Фото: Радіо Свобода

Станом на 2002 рік Літвінова вже три роки як працювала у Вищому арбітражному суді України.

Також "Схеми" знайшли інформацію про громадянку РФ Аріну Літвінову з такою ж датою народження, як в української судді, із зазначенням даних її російського паспорту, у базах даних жителів Єкатеринбурга за 2008 рік.

Журналісти з'ясували, що станом на квітень 2024 року російський паспорт на ім’я Аріни Літвінової значиться серед недійсних. Суддя не замінила його на новий після досягнення 45-річчя у 2022 році.

"Але не отримання нових документів не означає втрату російського громадянства", – наголошують у Радіо Свобода.

У 2018 році, Літвінова, коли проходила кваліфікаційне оцінювання, зазначала, що не має громадянства іншої країни. На запитання журналістів про російський паспорт Літвінова відповіла, що "це якась провокація", і поклала слухавку.

Аріна Літвінова / Фото: Радіо Свобода

Також журналісти з'ясували, що російське громадянство мають і батьки Аріни Літвінової.

Ліквідація ОАСК і "важка" доля суддів

У грудні 2022 року в Україні ліквідували Окружний адміністративний суд Києва. Однак голова ліквідованого ОАСК Павло Вовк та його колеги продовжують вважатися суддями й отримувати величезні зарплати.

Зокрема, Аріна Літвінова, відповідно до поданої нею декларації за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, отримала 1,6 мільйона гривень зарплати.

Раніше ми писали, кого з українських посадовців "викрили" з російським паспортом.

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ЦЕ ПРОСТО ШОКУЄ! Російські паспорти у високопосадовців! Нові скандали!