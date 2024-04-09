"Схемы": у судьи бывшего ОАСК есть гражданство России

По информации журналистов, Арина Литвинова стала гражданкой РФ еще в далеком 2002 году.

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" (Радио Свобода) утверждают, что нашли у судьи ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Арины Литвиновой, имеющей действующий статус судьи, российское гражданство.

В распоряжение журналистов попал выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт" за декабрь 2022 года, согласно которому Арина Литвинова стала гражданкой РФ 22 июля 2002 года.

Выдержка из "Роспаспорта" за декабрь 2022-го года / Фото: Радио Свобода

По состоянию на 2002 год, Литвинова уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Также "Схемы" нашли информацию о гражданке РФ Арине Литвиновой с такой же датой рождения, как у украинского судьи, с указанием данных ее российского паспорта, в базах данных жителей Екатеринбурга за 2008 год.

Журналисты выяснили, что на апрель 2024 года российский паспорт по имени Арины Литвиновой числится среди недействительных. Судья не заменила его новым после достижения 45-летия в 2022 году.

"Но не получение новых документов не означает утрату российского гражданства", – отмечают в Радио Свобода.

В 2018 году Литвинова, когда проходила квалификационную оценку, отмечала, что не имеет гражданства другой страны. На вопрос журналистов о российском паспорте Литвинова ответила, что "это какая-то провокация", и положила трубку.

Арина Литвинова / Фото: Радио Свобода

Также журналисты выяснили, что у российского гражданства есть и родители Арины Литвиновой.

Ликвидация ОАСК и "трудная" судьба судей

В декабре 2022 года в Украине ликвидировали Окружной административный суд Киева. Однако глава ликвидированного ОАСК Павел Вовк и его коллеги продолжают считаться судьями и получать огромные зарплаты.

В частности, Арина Литвинова, согласно поданной ею декларации за 2023 год, когда она не совершала правосудие, получила 1,6 миллиона гривен зарплаты.

Раньше мы писали, кого из украинских чиновников "разоблачили" с российским паспортом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЭТО ПРОСТО шокирует! Российские паспорта у чиновников! Новые скандалы!