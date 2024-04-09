Постные котлеты из риса от Евгения Клопотенко: полезно и просто

Для тех, кто соблюдает пост или вообще не употребляет мясные продукты, предлагаем рецепт постных котлет от Евгения Клопотенко.

Такие рисовые котлеты с овощами можно есть на обед, ужин, с гарниром и без.

Важно для этого рецепта использовать только круглозернистый рис. В этом случае котлеты не будут разваливаться во время приготовления. Дело здесь в высоком содержании крахмала и способности благодаря этому круглому зернистому рису хорошо впитывать воду. Именно из круглозернистого риса будет легко формировать котлеты.

Ингредиенты для приготовления постных котлет из риса

Круглозернистый рис – 150 г крупы или 400 г отваренного риса.

Морковь – одна среднего размера.

Луковица – одна.

Соль – пол чайной ложки.

Петрушка – 5 веточек.

Панировочные сухари – 2 ст.л

Масло для жарки – 5 ст.л

Как приготовить котлеты из риса

Тщательно промойте рис под проточной водой, высыпьте в кастрюлю, залейте 300 мл воды. Доведите воду до кипения, убавьте огонь и варите под полуоткрытой крышкой 20 мин. Готовый рис выложите в отдельную миску и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.

Очистите луковицу и морковь. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке.

Помойте веточки петрушки, высушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.

Разогрейте сковороду, Влейте две ст. л масла и обжарьте на нем нарезанный лук 5-6 мин. Добавьте в лук потертую морковь и жарьте овощи до готовности моркови.

Обжаренные овощи и нарезанную петрушку смешайте с рисом, переложите массу в чашу блендера и перебейте до однородности. Добавьте пол чайной ложки соли и перемешайте.

Сформируйте котлеты овальной формы и каждую котлетку обваляйте в панировочных сухарях.

Разогрейте на сковороде 3 ст. л растительного масла и обжарьте котлеты до золотистой корочки, по 2-3 мин с каждой стороны.

Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте теплыми с любимым соусом.

Из такого количества ингредиентов получится 6-8 котлет в зависимости от размера.

Это базовый рецепт постных котлет из риса. Возможны различные вариации таких котлет. Например, можно добавить картофель. Для этого потрите картофель на мелкой терке как на деруны и добавьте в рисовый фарш вместе с луком, морковью и зеленью.

Можно добавить шампиньоны, на 150 г сырого риса понадобится 200 г сырых грибов. Шампиньоны следует нарезать ломтиками, обжарить на сковороде и измельчить вместе с рисом в блендере.

А вместо петрушки можно использовать укроп, зеленый лук, другую зелень, или вообще не добавлять зелень.

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