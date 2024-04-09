Постные котлеты из риса от Евгения Клопотенко: полезно и просто

Готовим постные рисовые котлеты
Для тех, кто соблюдает пост или вообще не употребляет мясные продукты, предлагаем рецепт постных котлет от Евгения Клопотенко.
Такие рисовые котлеты с овощами можно есть на обед, ужин, с гарниром и без.
Важно для этого рецепта использовать только круглозернистый рис. В этом случае котлеты не будут разваливаться во время приготовления. Дело здесь в высоком содержании крахмала и способности благодаря этому круглому зернистому рису хорошо впитывать воду. Именно из круглозернистого риса будет легко формировать котлеты.
Ингредиенты для приготовления постных котлет из риса
- Круглозернистый рис – 150 г крупы или 400 г отваренного риса.
- Морковь – одна среднего размера.
- Луковица – одна.
- Соль – пол чайной ложки.
- Петрушка – 5 веточек.
- Панировочные сухари – 2 ст.л
- Масло для жарки – 5 ст.л
Как приготовить котлеты из риса
- Тщательно промойте рис под проточной водой, высыпьте в кастрюлю, залейте 300 мл воды. Доведите воду до кипения, убавьте огонь и варите под полуоткрытой крышкой 20 мин. Готовый рис выложите в отдельную миску и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.
- Очистите луковицу и морковь. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке.
- Помойте веточки петрушки, высушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.
- Разогрейте сковороду, Влейте две ст. л масла и обжарьте на нем нарезанный лук 5-6 мин. Добавьте в лук потертую морковь и жарьте овощи до готовности моркови.
- Обжаренные овощи и нарезанную петрушку смешайте с рисом, переложите массу в чашу блендера и перебейте до однородности. Добавьте пол чайной ложки соли и перемешайте.
- Сформируйте котлеты овальной формы и каждую котлетку обваляйте в панировочных сухарях.
- Разогрейте на сковороде 3 ст. л растительного масла и обжарьте котлеты до золотистой корочки, по 2-3 мин с каждой стороны.
- Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавайте теплыми с любимым соусом.
Из такого количества ингредиентов получится 6-8 котлет в зависимости от размера.
Это базовый рецепт постных котлет из риса. Возможны различные вариации таких котлет. Например, можно добавить картофель. Для этого потрите картофель на мелкой терке как на деруны и добавьте в рисовый фарш вместе с луком, морковью и зеленью.
Можно добавить шампиньоны, на 150 г сырого риса понадобится 200 г сырых грибов. Шампиньоны следует нарезать ломтиками, обжарить на сковороде и измельчить вместе с рисом в блендере.
А вместо петрушки можно использовать укроп, зеленый лук, другую зелень, или вообще не добавлять зелень.
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