Как приготовить отбивные с идеальным, плотным кляром

Кляр, в котором вымачиваются отбивные, должен быть плотным, хрустящим и не отпадать от мяса. В таком случае отбивные получатся не только вкусными, но и красивыми.

Как приготовить хрустящий, вкусный кляр для отбивных

На полкилограмма свинины понадобится:

яйцо – 2 шт.,

мука – 23 ст. л,

твердый сыр — 100 г,

мускатный орех – 2 щепотки,

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить вкусные отбивные

Кусок свинины тщательно промойте под холодной водой и высушите с помощью бумажных полотенец.

Нарежьте мясо тонкими ломтиками, каждый ломтик заверните в пищевую пленку и хорошо отбейте. .

После того как вы отбили кусочки свинины, посолите их и поперчите по вкусу.

В емкости взбейте венчиком два яйца вместе, 100 граммами тертого твердого сыра, мускатный орех, специи по вашему выбору.

Хорошо высушите мясо бумажным полотенцем для того, чтобы кляр лучше прилипал к мясу и не отпадал во время жарки.

Сначала обваляйте каждый кусок мяса в муке, затем погрузите его в кляр и обваляйте еще раз в муке.

Положите отбивные на разогретую сковороду сразу после погружения в кляр.

Переворачивайте отбивные только после того, как кляр схватится. Частое переворачивание может привести к тому, что кляр отвалится.

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