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Как приготовить отбивные с идеальным, плотным кляром

Как приготовить отбивные с идеальным, плотным кляром

Отбивные в кляре

Отбивные из свинины со вкусным кляром

Кляр, в котором вымачиваются отбивные, должен быть плотным, хрустящим и не отпадать от мяса. В таком случае отбивные получатся не только вкусными, но и красивыми.

Как приготовить хрустящий, вкусный кляр для отбивных

На полкилограмма свинины понадобится:

  • яйцо – 2 шт.,
  • мука – 23 ст. л,
  • твердый сыр — 100 г,
  • мускатный орех – 2 щепотки,
  • соль и черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить вкусные отбивные

  • Кусок свинины тщательно промойте под холодной водой и высушите с помощью бумажных полотенец.
  • Нарежьте мясо тонкими ломтиками, каждый ломтик заверните в пищевую пленку и хорошо отбейте. .
  • После того как вы отбили кусочки свинины, посолите их и поперчите по вкусу.
  • В емкости взбейте венчиком два яйца вместе, 100 граммами тертого твердого сыра, мускатный орех, специи по вашему выбору.
  • Хорошо высушите мясо бумажным полотенцем для того, чтобы кляр лучше прилипал к мясу и не отпадал во время жарки.
  • Сначала обваляйте каждый кусок мяса в муке, затем погрузите его в кляр и обваляйте еще раз в муке.
  • Положите отбивные на разогретую сковороду сразу после погружения в кляр.
  • Переворачивайте отбивные только после того, как кляр схватится. Частое переворачивание может привести к тому, что кляр отвалится.

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