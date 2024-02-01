Как приготовить отбивные с идеальным, плотным кляром

Отбивные из свинины со вкусным кляром
Кляр, в котором вымачиваются отбивные, должен быть плотным, хрустящим и не отпадать от мяса. В таком случае отбивные получатся не только вкусными, но и красивыми.
Как приготовить хрустящий, вкусный кляр для отбивных
На полкилограмма свинины понадобится:
- яйцо – 2 шт.,
- мука – 23 ст. л,
- твердый сыр — 100 г,
- мускатный орех – 2 щепотки,
- соль и черный молотый перец – по вкусу.
Как приготовить вкусные отбивные
- Кусок свинины тщательно промойте под холодной водой и высушите с помощью бумажных полотенец.
- Нарежьте мясо тонкими ломтиками, каждый ломтик заверните в пищевую пленку и хорошо отбейте. .
- После того как вы отбили кусочки свинины, посолите их и поперчите по вкусу.
- В емкости взбейте венчиком два яйца вместе, 100 граммами тертого твердого сыра, мускатный орех, специи по вашему выбору.
- Хорошо высушите мясо бумажным полотенцем для того, чтобы кляр лучше прилипал к мясу и не отпадал во время жарки.
- Сначала обваляйте каждый кусок мяса в муке, затем погрузите его в кляр и обваляйте еще раз в муке.
- Положите отбивные на разогретую сковороду сразу после погружения в кляр.
- Переворачивайте отбивные только после того, как кляр схватится. Частое переворачивание может привести к тому, что кляр отвалится.
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