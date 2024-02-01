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Як приготувати відбивні з ідеальним щільним кляром

Як приготувати відбивні з ідеальним щільним кляром

Відбивні в клярі

Відбивні зі свинини зі смачним кляром

Кляр, в якому вимочуються відбивні, повинен бути щільним, хрустким та не відпадати від м’яса. У такому разі відбивні вийдуть не лише смачними, а й гарними. 

Як приготувати хрусткий, смачний кляр для відбивних

На пів кілограма свинини знадобиться:

  • яйце - 2 шт.,
  • борошно - 23 ст. л, 
  • твердий сир - 100 г,
  • мускатний горіх - 2 щіпки,
  • сіль та чорний мелений перець – на смак.

Як приготувати смачні відбивні

  • Шматок свинини ретельно промийте під холодною водою та висушіть за допомогою паперових рушників.
  • Наріжте м’ясо тонкими скибочками, кожну скибочку загорніть у харчову плівку і добре відбийте. .
  • Після того, як ви відбили шматочки свинини, посоліть їх і поперчіть на смак. 
  • У місткості збийте вінчиком два яйця разом, 100 грамами тертого твердого сиру, мускатний оріх, спеції на ваш вибір. 
  • Добре висушіть м'ясо паперовим рушником для того, щоб кляр краще прилипав до м’яса і не відпадав під час смаження.
  • Спочатку обваляйте кожен шматок м’яса в борошні, потім занурить його в кляр і обваляйте ще раз у борошні. 
  • Покладіть відбивні на розігріту сковороду відразу після занурення у кляр. 
  • Перевертайте відбивні тільки після того, як кляр схопиться. Часте перевертання може призвести до того, що кляр відвалиться.

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