Як приготувати відбивні з ідеальним щільним кляром

Відбивні зі свинини зі смачним кляром
Кляр, в якому вимочуються відбивні, повинен бути щільним, хрустким та не відпадати від м’яса. У такому разі відбивні вийдуть не лише смачними, а й гарними.
Як приготувати хрусткий, смачний кляр для відбивних
На пів кілограма свинини знадобиться:
- яйце - 2 шт.,
- борошно - 23 ст. л,
- твердий сир - 100 г,
- мускатний горіх - 2 щіпки,
- сіль та чорний мелений перець – на смак.
Як приготувати смачні відбивні
- Шматок свинини ретельно промийте під холодною водою та висушіть за допомогою паперових рушників.
- Наріжте м’ясо тонкими скибочками, кожну скибочку загорніть у харчову плівку і добре відбийте. .
- Після того, як ви відбили шматочки свинини, посоліть їх і поперчіть на смак.
- У місткості збийте вінчиком два яйця разом, 100 грамами тертого твердого сиру, мускатний оріх, спеції на ваш вибір.
- Добре висушіть м'ясо паперовим рушником для того, щоб кляр краще прилипав до м’яса і не відпадав під час смаження.
- Спочатку обваляйте кожен шматок м’яса в борошні, потім занурить його в кляр і обваляйте ще раз у борошні.
- Покладіть відбивні на розігріту сковороду відразу після занурення у кляр.
- Перевертайте відбивні тільки після того, як кляр схопиться. Часте перевертання може призвести до того, що кляр відвалиться.
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