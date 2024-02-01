Як приготувати відбивні з ідеальним щільним кляром

Кляр, в якому вимочуються відбивні, повинен бути щільним, хрустким та не відпадати від м’яса. У такому разі відбивні вийдуть не лише смачними, а й гарними.

Як приготувати хрусткий, смачний кляр для відбивних

На пів кілограма свинини знадобиться:

яйце - 2 шт.,

борошно - 23 ст. л,

твердий сир - 100 г,

мускатний горіх - 2 щіпки,

сіль та чорний мелений перець – на смак.

Як приготувати смачні відбивні

Шматок свинини ретельно промийте під холодною водою та висушіть за допомогою паперових рушників.

Наріжте м’ясо тонкими скибочками, кожну скибочку загорніть у харчову плівку і добре відбийте. .

Після того, як ви відбили шматочки свинини, посоліть їх і поперчіть на смак.

У місткості збийте вінчиком два яйця разом, 100 грамами тертого твердого сиру, мускатний оріх, спеції на ваш вибір.

Добре висушіть м'ясо паперовим рушником для того, щоб кляр краще прилипав до м’яса і не відпадав під час смаження.

Спочатку обваляйте кожен шматок м’яса в борошні, потім занурить його в кляр і обваляйте ще раз у борошні.

Покладіть відбивні на розігріту сковороду відразу після занурення у кляр.

Перевертайте відбивні тільки після того, як кляр схопиться. Часте перевертання може призвести до того, що кляр відвалиться.

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