Військовий різко висловився про те, якою має бути мобілізація

Свою позицію він чітко аргументував.
Командир роти ударних БПЛА “Ахіллес” 26-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що всі громадяни України віком від 18 до 55 років мають бути військовозобов’язаними.
Свою думку він пояснив в ефірі телемарафону.
“Це особиста моя думка, моє ставлення до підготовки української нації загальновійськової. Я вважаю, що всі громадяни України віком від 18 до 55 років мають бути військовозобов’язаними”, — зазначив військовий.
Більше того, за його словами, в державі має бути сформоване фінансування, а також розгалужена мережа навчальних закладів, де вся нація пройде загальну військову підготовку.
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Командир роти пояснив, для чого це потрібно: “Це не значить, що всі будуть служити і доведеться служити кожному. Це значить лише те, що кожен в разі необхідності буде готовий захистити свою сім’ю, свою домівку, свою вулицю, врешті-решт свою країну. Люди будуть мати загальну військову підготовку і плюс друга освіта — вона мала б бути також військовою”.
Нагадаємо, воїн 1-ї ОБрСпП на псевдо “Хонда”, розповідаючи про свій бойовий шлях, загрозу ворожих дронів, мотивацію та емоційне навантаження на війні, заявив про необхідність мотивування українців до захисту країни, а також важелі впливу на ухилянтів.
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