За контент без маркировки ИИ грозят штрафы до $38 млн

Это все делается для борьбы с дезинформацией.

Контент без маркировки ИИ может привести к штрафам до $38 млн, поскольку законопроект одной из стран предусматривает высокие санкции для компаний за ненадлежащую маркировку контента, чтобы ограничить дипфейки.

Об этом пишет Reuters.

Испания 11 марта приняла законопроект, отражающий руководящие принципы европейского законодательства по ИИ, со строгими требованиями к прозрачности и высокими рисками для систем искусственного интеллекта.

Министр цифровой трансформации Оскар Лопес отметил, что искусственный интеллект является очень мощным инструментом, который может как улучшить нашу жизнь, так и использоваться для распространения дезинформации и угрозы демократии.

Сообщается, что Испания стала одной из первых стран ЕС, которая ввела правила, более всеобъемлющие по сравнению с системой США, которая в основном базируется на добровольном соблюдении государственных норм.

Министр подчеркнул, что каждый может стать жертвой дипфейка — изображений или видео, измененных с помощью ИИ и выданных за реальные. Испанский законопроект, утвержденный нижней палатой, рассматривает нарушение маркировки контента ИИ как серьезное правонарушение, что может привести к штрафам до $38,2 млн или 7% годового оборота компании. Документ также запрещает манипулирование людьми из-за незаметных звуков и изображений. Надзор за соблюдением этих норм будет осуществляться новым агентством по надзору за искусственным интеллектом — AESIA.

Напомним, ранее мы писали о том, что Искусственный интеллект начал создавать микросхемы, которые люди не могут контролировать.

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