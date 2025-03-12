На Чернігівщині троє дітей провалилися під кригу на річці: вижили не всі

У селі Малий Листвен троє дітей віком 8, 9 та 12 років гралися поблизу річки, і в якийсь момент вирішили вийти на тонку кригу. Внаслідок цього 9-річний хлопчик потонув у крижаній воді.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Як йдеться в повідомленні відомства, крики дітей почула перехожа односелиця. Жінка зуміла витягти 12-річного хлопчика та тіло його молодшого брата, який захлинувся. Найменший хлопчик у цей момент перебував найближче до берега і практично не постраждав.

У ГУ ДСНС області повідомили, що 12-річного хлопчика після огляду медиками госпіталізували до лікарні. Ще одного хлопчика, 2017 року народження, забрали додому родичі.

Слідчий поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Херсонщині виявили тіла трьох дітей, які провалилися під тонку кригу 13 лютого. Серед них 9-річний хлопчик, 14-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

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