Трамп зробив дивну заяву про "кохання" між астронавтами

А ще республіканець видав кілька химерних жартів про зовнішність астронавтки.

Президент США Дональд Трамп зробив дивну заяву про астронавтів місії Boeing Starliner Суні Вільямс і Бутча Вілмора. Політик припустив, що вони могли закохатися під час перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).

Про це пише The Huffington Post.

"Їх залишили там. Сподіваюся, що вони подобаються одне одному, можливо, навіть кохають. Але вони залишилися там. Подумайте про це", – сказав Трамп на пресконференції у Білому домі.

Окрім того, президент США озвучив кілька чудернацьких жартів про зовнішність Вільямс.

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"Я бачу жінку з розпушеним волоссям, хорошим, міцним волоссям. Це не жарти", – сказав американський лідер.

До речі, зовнішність астронавтки вже не вперше стає темою обговорень. У листопаді 2024 року з’явилися коментарі з припущеннями про те, що Вільямс виснажена через перебування в невагомості. Сама астронавтка спростувала ці чутки.

"Я важу стільки ж, скільки важила, коли прибула на станцію", – прокоментувала Вільямс із борту МКС.

На висловлювання Трампа астронавтка поки що не відреагувала.

Астронавти Бутч Вілмор, Нік Хейг і Суні Вільямс / Фото: Associated Press

Своєю чергою Вілмор прокоментував заяву мільярдера Ілона Маска про те, що SpaceX могла б повернути екіпаж на Землю швидше, якби не політичні мотиви адміністрації експрезидента США Джо Байдена.

"Політика тут ні до чого. Нам не повідомляли жодних деталей щодо можливих варіантів повернення", – сказав астронавт.

Зауважимо, Вільямс та Вілмор у червня 2024 року вирушили до МКС для восьмиденної місії. Але через несправність їхнього космічного корабля Boeing Starliner було надто ризиковано перевозити людей. Тож корабель повернувся на Землю порожнім, а Вільямс та Вілмор досі перебувають МКС. Восьмиденна місія астронавтів перетворилася на дев’ятимісячне перебування в космосі. Зараз готується відправлення астронавтів "рятувальної" місії Crew-10, які повернуть Вільямс та Вілмора на Землю 16 березня.