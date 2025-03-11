У США впав рівень підтримки Трампа: результати опитування

Більшість громадян вказали, що незадоволені тим, як президент керує економікою.

Серед громадян США падає рейтинг підтримки президента Дональда Трампа після його вступу на посаду. Американців турбує стан економіки.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Emerson College Polling, повідомляє The Hill.

Так, за даними опитування, після 50 днів перебування Трампа у Білому домі його роботу схвалюють 47% американців, водночас не схвалюють – 45% громадян.

Ці показники відрізняються від зафіксованих одразу після інавгурації президента США. Тоді роботу Трампа схвалювали 49% американців, а не схвалював – 41%.

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У свіжому опитування більшість громадян США (48%) вказали, що незадоволені тим, як президент керує економікою. Водночас схвально про політику Трампа в цій галузі висловились 37% респондентів.

"Незважаючи на те, що на думку виборців, США програють в економічній галузі, підтримка Трампа залишається сильною. Однак справжнім викликом стане те, як виборці сприймають своє фінансове майбутнє. Хоча після виборів мало що змінилося, початкова "фаза медового місяця", схоже, добігає кінця", – зазначив виконавчий директор Emerson College Polling Спенсер Кімбалл.

Згідно з даними опитування, громадянам США найбільше до вподоби те, як Трамп вирішує проблеми імміграції: 48% це схвалюють і 40% не схвалюють. Найслабші сторони політики американського лідера – це економіка, охорона здоров'я та криптовалюти.

До слова, ринок акцій США стрімко обвалюється через торгові війни Трампа.