Софія Ротару вийшла на зв'язок і публічно звернулася до онука, якого вивезла з України

Співачка Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок.

Виконавиця розповіла про свято. Сьогодні, 23 березня, її онукові Анатолію Євдокименку виповнився 31 рік. З нагоди особливого дня Ротару опублікувала фото іменинника й звернулася до нього з публічними вітаннями.

"З днем народження!" – написала співачка у фотоблогу.

Онук Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

До привітань також долучилася сестра Євдокименка Соня. Модель у сторіз також адресувала 31-річному брату вітання: "З днем народження, найкращий брате! Людина з найдобрішим серцем і найсильнішим духом!".

Онук Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, зараз вся родина Софія Ротару перебуває за кордоном. Разом з ними і Анатолій. Подейкували, що хлопець незаконно перетнув український кордон під час війни за сприяння бабусі. Зараз він присвятив себе музиці та випускає нові треки під псевдонімом. Водночас про повномасштабне вторгнення артист мовчить. Сама Софія Ротару також в останній час здебільшого нічого не коментує.

Нагадаємо, нещодавно ще одна онука Софії Ротару, модель Соня пояснила, чому відмовчується про життя родини та не дає жодних коментарів щодо зіркової бабусі.

Читайте також: