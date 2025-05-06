Житомирський ТЦК вигадав нові методи грубої мобілізації: відео наради злили у Мережу

Мобілізація, ТЦК / © ТСН.ua

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До Мережі потрапило відео з наради в Житомирському ТЦК. На ньому учасники обговорюють нові методи грубої мобілізації.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Каже цей чоловік: "обираємо законні методи". Класний метод. Вже і автівки неможливо продати нормально, щоб тебе не загрібли ТЦК. Я вже давно це кажу і повторю знову. ТЦК треба розформовувати! Треба створювати нормальні та адекватні способи заохочення людей служити у війську", — акцентував Гончаренко.

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Він наголошує: це перетворилось на полювання на людей, яке покривають і вдають, що нічого немає.

Дата публікації 12:02, 06.05.25 Кількість переглядів 49 Житормирський ТЦК обговорює, як краще влаштувати бусифікацію

Реакція ТЦК

У Житомирському обласному ТЦК та СП відреагували на інформацію. Там стверджують, що ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак.

"Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в Мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, поширення сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації", — кажуть у відомстві.

Коментуючи інцидент, ТЦК наголосив, що діє виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради. За цим фактом призначено службову перевірку.

"Спільно з фахівцями з кібербезпеки вже вжито всіх необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем. Закликаємо громадян бути пильними: перевіряйте інформацію, не поширюйте сумнівний контент і пам’ятайте — навіть одне "незначне відео" може бути частиною масштабної інформаційної атаки", — зазначили у ТЦК та СП.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Це потребує термінових рішень на державному рівні.