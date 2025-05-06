Фінансовий гороскоп на травень: мольфар назвав грошові дати

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Відомий мольфар Макс Гордєєв назвав три найуспішніші дати травня 2025 року для кожного знаку зодіаку. Ці дні створюють ідеальні умови для фінансових ривків, важливих закупів, старту бізнесу чи прориву в кар’єрі.

Про це пише видання «Подробиці».

Овен

Овни, народжені під вогненним впливом Марса, у травні 2025 року відчують потужний прилив енергії та рішучості. Зорі відчинять перед вами двері до добробуту — головне, діяти сміливо, але обачно.

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14 травня — 18-й місячний день у Стрільці. Сонце у Тельці в гармонії з Юпітером заряджає вас удачею. Це чудовий час для значущих купівель (авто, техніка, нерухомість) і для запуску ризикованих, але перспективних справ. Ваша харизма стане магнітом для потрібних людей.

22 травня — 25-й місячний день у Рибах/Овні. Місяць переходить у ваш знак, активуючи внутрішній «компас» і фінансову інтуїцію. Гарний час для короткотривалих інвестицій, угод і торгівлі.

29 травня — 3-й місячний день у Раку. Венера у Раку у трині з Нептуном сприяє успішним переговорам і пошуку партнерів. Ідеальний день для співбесід або презентацій, особливо якщо мрієте про підвищення.

Талісмани місяця: червона яшма або гематит. Перед важливими рішеннями уявляйте, як золотисте світло наповнює ваше серце та гаманець — це налаштує вас на хвилю достатку.

Телець

Тельці, під впливом Венери, у травні оточені енергією стабільності та практичної удачі. Все, що робите з терпінням і любов’ю — принесе плоди.

8 травня — 12-й місячний день у Діві/Терезах. Гарний час для закупів для дому, особливо якщо хочете підвищити комфорт і затишок. Діва допомагає з аналітикою, а Терези додають балансу у виборі.

17 травня — 20-й місячний день у Козорогу. Юпітер у Рибах підсилює інтуїцію, а Козоріг дає конструктивність. Сприятливо для запуску справ у сфері краси, мистецтва чи дизайну.

25 травня — 28-й місячний день у Тельці. Місяць у вашому знаку в гармонії з Венерою відкриває чудові шанси для залучення інвесторів і підписання довгострокових угод.

Ваші талісмани: зелений нефрит або смарагд. Візуалізуйте себе як дерево, вкорінене у землю — це підсилить стабільність і фінансову інтуїцію.

Близнюки

Близнюки, під впливом Меркурія, у травні легко орієнтуються у світі фінансів. Ваші комунікативні навички та швидкість мислення — головна зброя.

3 травня — 7-й місячний день у Раку/Леві. Меркурій у Близнюках формує сприятливий аспект із Марсом, відкриваючи можливості для вигідних угод та торгівлі.

12 травня — 16-й місячний день у Скорпіоні. Сонце в гармонії з Плутоном відкриває шлях до підвищення та розширення зв’язків через впливових осіб.

27 травня — 30/1-й місячний день у Близнюках. Чудовий момент для старту творчих або медійних проєктів, що можуть принести стабільний дохід.

Ваші талісмани: блакитний агат і цитрин. Дихальні практики та візуалізація ідей допоможуть сфокусуватися та притягнути фінансову удачу.

Рак

Раки, керовані Місяцем, цього місяця діятимуть з підсиленою інтуїцією. Емоції можуть стати компасом до успіху, якщо ви їх не приглушуватимете.

2 травня — 6-й місячний день у Раку. Час для купівель, що створюють затишок: меблі, декор, побутова техніка. Венера додає гармонії у рішеннях.

11 травня — 15-й місячний день у Скорпіоні. Ваша харизма на піку — день підходить для важливих зустрічей, залучення інвесторів, переговорів.

29 травня — 3-й місячний день у Раку. Гарний період для довготривалих інвестицій у нерухомість чи освіту.

Талісмани місяця: місячний камінь або перли. Уявіть, як океанська хвиля приносить у ваше життя стабільність і благополуччя.

Лев

Леви, наповнені сонячною енергією, у травні можуть досягти фінансового тріумфу завдяки своїй природній впевненості та харизмі.

4 травня — 8-й місячний день у Леві. Ідеальний день для публічних виступів, кар’єрних кроків, запуску творчих ініціатив.

13 травня — 17-й місячний день у Скорпіоні/Стрільці. День для потужних фінансових рішень, укладання угод, просування амбітних проєктів.

31 травня — 5-й місячний день у Раку/Леві. Творчість і мистецтво можуть стати джерелом доходу.

Ваші талісмани: цитрин або бурштин. Практика «сонячного наповнення» зарядить вас упевненістю та фінансовою магією.

Діва

Практичні й уважні Діви у травні здатні перетворити дрібні ідеї на серйозні прибутки. Варто лише трохи знизити планку перфекціонізму.

6 травня — 10-й місячний день у Діві. Гарний час для придбань, пов’язаних із працею або побутом: техніка, інструменти, софт.

15 травня — 18-й місячний день у Стрільці/Козорогу. Можливості з-за кордону, проєкти в освіті чи кар’єрні прориви стануть досяжними.

24 травня — 27-й місячний день в Овні/Тельці. День вдалий для партнерств і проєктів, що ґрунтуються на довірі й чітких домовленостях.

Талісмани: зелена яшма або малахіт. Перед важливими діями уявляйте, як ваші ноги «вкорінюються» в землю, даруючи спокій і фінансову стабільність.

Терези

Під заступництвом Венери, Терези у травні відчують потужний резонанс із Всесвітом. Ваша врівноваженість, витонченість і вміння знаходити компроміс стануть справжнім магнітом для грошей.

9 травня (13-й місячний день, Місяць у Терезах): ідеальний момент для естетичних закупів, мистецтва та моди. Ваш смак — ваша суперсила. Використовуйте свою харизму для укладення вигідних угод.

18 травня (21-й день, Козоріг/Водолій): гармонія Сонця й Плутона відкриває можливості для запуску інноваційного бізнесу або співпраці з впливовими людьми.

28 травня (2-й день, Близнюки/Рак): творчі чи благодійні інвестиції принесуть плоди. Працюйте інтуїтивно, з вірою в добро — і прибуток прийде.

Порада: носіть рожевий кварц чи опал і візуалізуйте золоте світло, яке наповнює серце й гаманець. Ваша зброя — гармонія.

Скорпіон

Скорпіони у травні будуть енергійними, глибокими й рішучими. Ваша трансформаційна сила призведе до фінансових проривів.

10 травня (14-й день, Терези/Скорпіон): інтуїція на максимумі — час для вигідних угод та інвестицій з великим потенціалом.

16 травня (19-й день, Козоріг): чудовий день для старту бізнесу чи купівлі нерухомості. Ваша далекоглядність підтримає кожен крок.

30 травня (4-й день, Рак): час для переговорів, партнерств та нових інвесторів.

Ритуал: уявіть, як темне полум’я очищає шлях до багатства. Обсидіан або гранат — ваші амулети.

Стрілець

У травні Стрільці горітимуть жагою до нового. Юпітер надихає діяти сміливо й мислити масштабно.

13 травня (17-й день, Скорпіон/Стрілець): сприятливий день для нових починань, пов’язаних з подорожами, освітою чи бізнесом.

21 травня (24-й день, Риби): ідеально для творчих проєктів — особливо у сфері медіа чи реклами.

29 травня (3-й день, Рак): партнерства з міжнародним чи творчим підтекстом принесуть прибуток.

Атрибут удачі: бірюза або аметист. Візуалізуйте стрілу, що летить точно в ціль.

Козоріг

Практичні та далекоглядні Козороги цього місяця зможуть зробити прорив завдяки своїй стратегії.

16 травня (19-й день, Козоріг): на вас чекають серйозні інвестиційні можливості, особливо у сферах нерухомості й технологій.

23 травня (26-й день, Овен): міжнародні проєкти, освіта та співпраця вийдуть на новий рівень.

31 травня (5-й день, Рак/Лев): день для партнерств і творчих угод, що мають фінансову перспективу.

Практика: стоячи «на горі», уявляйте, як ви наповнюєтеся силою й стабільністю. Носіть чорний онікс або гематит.

Водолій

Цього місяця Водолії — справжні генератори нестандартних рішень. Ваші ідеї можуть змінити фінансову гру.

18 травня (21-й день, Козоріг/Водолій): відкриття проєктів у технологіях, соціальній сфері та медіа буде надзвичайно вдалими.

20 травня (23-й день, Водолій/Риби): з’являться однодумці та партнери, з якими можна створити щось велике.

28 травня (2-й день, Близнюки/Рак): час інвестувати в мистецтво, благодійність чи культурні ініціативи.

Талісман: аметист чи блакитний топаз. Ваша блискавка пробиває шлях до достатку.

Риби

Риби в травні пливуть за течією Всесвіту — але не безцільно, а до берегів достатку. Ваша інтуїція — найкращий компас.

21 травня (24-й день, Риби): день для старту творчих проєктів, які можуть стати джерелом стабільного прибутку.

29 травня (3-й день, Рак): сприятливо для пошуку інвесторів у духовні чи освітні ініціативи.

31 травня (5-й день, Рак/Лев): день для вигідних фінансових переговорів. Довіряйте, але перевіряйте.

Порада: носіть аквамарин або перли. Уявіть, як океан хвилями приносить вам щедрість і благословення.

Нагадаємо, раніше був опублікований таропрогноз на травень 2025 року: дізнайтеся, що на вас чекає за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.