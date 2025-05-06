Финансовый гороскоп на май: мольфар назвал денежные даты

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Известный мольфар Макс Гордеев назвал три самых успешных даты мая 2025 года для каждого знака зодиака. Эти дни создают идеальные условия для финансовых рывков, важных покупок, старта бизнеса или прорыва в карьере.

Об этом пишет издание «Подробности».

Овен

Овны, рожденные под огненным влиянием Марса, в мае 2025 года ощутят мощный прилив энергии и решительности. Звезды откроют перед вами дверь к благополучию — главное, действовать смело, но осторожно.

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14 мая — 18-й лунный день в Стрельце. Солнце в Тельце в гармонии с Юпитером заряжает вас удачей. Это отличное время для значимых покупок (авто, техника, недвижимость) и для запуска рискованных, но многообещающих дел. Ваша харизма станет магнитом для нужных людей.

22 мая — 25-й лунный день в Рыбах/Овне. Луна переходит в ваш знак, активируя внутренний компас и финансовую интуицию. Хорошее время для кратковременных инвестиций, сделок и торговли.

29 мая — 3-й лунный день в Раке. Венера в Раке в трине с Нептуном способствует успешным переговорам и поиску партнеров. Идеальный день для собеседований или презентаций, особенно если мечтаете о повышении.

Талисманы месяца: красная яшма или гематит. Перед важными решениями представьте, как золотистый свет наполняет ваше сердце и кошелек — это настроит вас на волну достатка.

Телец

Тельцы под влиянием Венеры в мае окружены энергией стабильности и практической удачи. Все, что делаете с терпением и любовью — принесет плоды.

8 мая — 12-й лунный день в Деве/Весах. Хорошее время для покупок для дома, особенно если хотите повысить комфорт. Дева помогает с аналитикой, а Весы добавляют баланс в выборе.

17 мая — 20-й лунный день в Козероге. Юпитер в Рыбах усиливает интуицию, а Козерог дает конструктивность. Благоприятно для запуска дел в области красоты, искусства или дизайна.

25 мая — 28-й лунный день в Тельце. Луна в вашем знаке в гармонии с Венерой открывает отличные шансы для привлечения инвесторов и подписания долгосрочных соглашений.

Ваши талисманы: зеленый нефрит или изумруд. Визуализируйте себя как дерево, укоренившееся в земле — это усилит стабильность и финансовую интуицию.

Близнецы

Близнецы, под влиянием Меркурия, в мае легко ориентируются в мире денег. Ваши коммуникативные навыки и быстрота мышления — главное оружие.

3 мая — 7-й лунный день в Раке/Леве. Меркурий в Близнецах формирует благоприятный аспект с Марсом, открывая возможности выгодных сделок и торговли.

12 мая — 16-й лунный день в Скорпионе. Солнце в гармонии с Плутоном открывает путь к увеличению и расширению связей через влиятельных лиц.

27 мая — 30/1-й лунный день в Близнецах. Прекрасный момент для старта творческих или медийных проектов, которые могут принести стабильный доход.

Ваши талисманы: голубой агат и цитрин. Дыхательные практики и визуализация идей помогут сфокусироваться и привлечь финансовую удачу.

Рак

Раки, управляемые Луной, в этом месяце будут действовать с усиленной интуицией. Эмоции могут стать компасом к успеху, если вы их не будете приглушать.

2 мая — 6-й лунный день в Раке. Время для покупок, создающих уют: мебель, декор, бытовая техника. Венера добавляет гармонию в решениях.

11 мая — 15-й лунный день в Скорпионе. Ваша харизма на пике — день подходит для важных встреч, привлечения инвесторов, переговоров.

29 мая — 3-й лунный день в Раке. Хороший период для долгосрочных инвестиций в недвижимость или образование.

Талисманы месяца: лунный камень или жемчуг. Представьте, как океанская волна приносит в вашу жизнь стабильность и благополучие.

Лев

Львы, наполненные солнечной энергией, в мае могут добиться финансового триумфа благодаря своей природной уверенности и харизме.

4 мая — 8-й лунный день в Леве. Идеальный день для публичных выступлений, карьерных шагов, запуска творческих инициатив.

13 мая — 17-й лунный день в Скорпионе/Стрельце. День для сильных финансовых решений, заключения сделок, продвижения амбициозных проектов.

31 мая — 5-й лунный день в Раке/Леве. Творчество и искусство могут стать источником дохода.

Ваши талисманы: цитрин или янтарь. Практика «солнечного наполнения» зарядит вас уверенностью и финансовой магией.

Дева

Практичные и внимательные Девы в мае способны превратить мелкие идеи в серьезные доходы. Стоит только немного снизить планку перфекционизма.

6 мая — 10-й лунный день в Деве. Хорошее время для покупок, связанных с трудом или бытом: техника, инструменты, софт.

15 мая — 18-й лунный день в Стрельце/Козероге. Возможности из-за границы, проекты в образовании или карьерные прорывы станут доступны.

24 мая — 27-й лунный день в Овне/Тельце. День удачен для партнерств и проектов, основанных на доверии и четких договоренностях.

Талисманы: зеленая яшма или малахит. Перед важными действиями представьте, как ваши ноги «укореняются» в землю, даря покой и финансовую стабильность.

Весы

Под покровительством Венеры, Весы в мае почувствуют мощный резонанс со Вселенной. Ваша уравновешенность, утонченность и умение находить компромисс станут настоящим магнитом для денег.

9 мая (13-й лунный день, Луна в Весах): идеальный момент для эстетических покупок, искусства и моды. Ваш вкус — ваша суперсила. Используйте свою харизму для заключения выгодных сделок.

18 мая (21-й день, Козерог/Водолей): гармония Солнца и Плутона открывает возможности для запуска инновационного бизнеса или сотрудничества с влиятельными людьми.

28 мая (2-й день, Близнецы/Рак): творческие или благотворительные инвестиции принесут плоды. Работайте интуитивно, с верой в добро, и прибыль придет.

Совет: носите розовый кварц или опал и визуализируйте золотой свет, наполняющий сердце и кошелек. Ваше оружие — гармония.

Скорпион

Скорпионы в мае будут энергичными, глубокими и решительными. Ваша трансформационная сила приведет к финансовым прорывам.

10 мая (14-й день, Весы/Скорпион): интуиция на максимуме — время для выгодных соглашений и инвестиций с большим потенциалом.

16 мая (19-й день, Козерог): отличный день для старта бизнеса или покупки недвижимости. Ваша дальновидность поддержит каждый шаг.

30 мая (4 день, Рак): время для переговоров, партнерств и новых инвесторов.

Ритуал: представьте, как темное пламя очищает путь к богатству. Обсидиан или гранат — ваши амулеты.

Стрелец

В мае Стрельцы будут гореть жаждой нового. Юпитер вдохновляет действовать смело и мыслить масштабно.

13 мая (17-й день, Скорпион/Стрелец): благоприятный день для новых начинаний, связанных с путешествиями, образованием или бизнесом.

21 мая (24 день, Рыбы): идеально для творческих проектов — особенно в сфере медиа или рекламы.

29 мая (3-й день, Рак): партнерства с международным или творческим подтекстом принесут прибыль.

Атрибут удачи: бирюза или аметист. Визуализируйте стрелу, летящую точно в цель.

Козерог

Практические и дальновидные Козероги в этом месяце смогут совершить прорыв благодаря своей стратегии.

16 мая (19-й день, Козерог): вас ждут серьезные инвестиционные возможности, особенно в сферах недвижимости и технологий.

23 мая (26 день, Овен): международные проекты, образование и сотрудничество выйдут на новый уровень.

31 мая (5 день, Рак/Лев): день для партнерств и творческих соглашений, имеющих финансовую перспективу.

Практика: стоя «на горе», представьте, как вы наполняетесь силой и стабильностью. Носите черный оникс или гематит.

Водолей

В этом месяце Водолеи — настоящие генераторы нестандартных решений. Ваши идеи могут изменить финансовую игру.

18 мая (21-й день, Козерог/Водолей): открытия проектов в технологиях, социальной сфере и медиа будут чрезвычайно удачными.

20 мая (23-й день, Водолей/Рыбы): появятся единомышленники и партнеры, с которыми можно создать нечто большое.

28 мая (2-й день, Близнецы/Рак): время инвестировать в искусство, благотворительность или культурные инициативы.

Талисман: аметист или голубой топаз. Ваша молния пробивает путь к достатку.

Рыбы

Рыбы в мае плывут по течению Вселенной — но не бесцельно, а к берегам достатка. Ваша интуиция — лучший компас.

21 мая (24 день, Рыбы): день для старта творческих проектов, которые могут стать источником стабильной прибыли.

29 мая (3 день, Рак): благоприятно для поиска инвесторов в духовные или образовательные инициативы.

31 мая (5 день, Рак/Лев): день для выгодных финансовых переговоров. Доверяйте, но проверяйте.

Совет: носите аквамарин или жемчуг. Представьте, как океан волнами приносит вам щедрость и благословение.

Напомним, ранее был опубликован таропрогноз на май 2025 года: узнайте, что вас ожидает с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.