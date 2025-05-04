Пророчество экстрасенса: кого ждет катастрофа 2025 года

Стало известно, что ожидает мира / © Pixabay

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Тревожное предсказание от экстрасенса: совсем скоро может произойти «великое событие», которое изменит ход истории. Между тем, известная тарологиня и мольфар сделали новые предсказания для украинцев.

Предвещающие нам звезды и карты, чувствующие провидцы, — говорится в эксклюзиве TSN.ua.

Тревожное предвидение

Известный бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого считают современным Нострадамусом, сделал тревожное предвидение будущего британской королевской семьи. Об этом пишет DailyMail.

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Саломе заявил, что в конце 2025-го или начале 2026 года может произойти «большое событие», связанное со здоровьем одного из ключевых членов семьи. По его мнению, это событие повлечет за собой «хрупкое перемирие» между королем Чарльзом и принцессой Евгенией, а также станет предпосылкой к символическому возвращению принца Гарри в Великобританию. В то же время, как утверждает экстрасенс, отношения между Гарри и его братом Уильямом будут оставаться напряженными.

Примирение королевской семьи

Саломе считает, что примирение между братьями возможно только в будущем — через их детей, цитируем: «Полное примирение придет с новым поколением: дети Уильяма и Кейт сблизятся с Арчи и Лилибетом».

Отдельно экстрасенс прокомментировал и будущее Мегана Маркла. Он предполагает, что в 2025 году герцогиню Сассекскую ждут «громкие разоблачения», кризис имиджа и разрыв с Netflix. Поэтому, по его словам, Меган временно отойдет от публичности 2026-го. Впрочем, возвращение не заставит себя ждать: Саломе говорит о повороте в карьере Меган, в частности участие в независимом европейском или иранском фильме. Цитируем: «Это будет роль женщины, которая оставила привилегированную жизнь, чтобы обрести себя заново. Ее игра удивит критиков и выведет ее на фестивале в Каннах или Венеции в 2027 году», — сказал экстрасенс.

Новое предсказание для украинцев

Тем временем победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала новое предвидение о мирных переговорах в Украине. Она отметила, что «произойдет такое событие», которое изменит все. Об этом она сказала на своем ютуб-канале. Яна Пасинкова отметила, что мир ожидает очень неожиданное событие, которое повлияет на войну России против Украины. Цитируем: «Нас всех ждет какое-то неожиданное, очень влиятельное событие. Наружная. Она изменится абсолютно все — и переговоры, и представление о мире. Все на свете. Какое это событие — понятия не имею», — сказала она.

Доля временно оккупированных территорий

А известный украинский мольфар и провидец Макс Гордеев поделился своим видением будущего оккупированных территорий Украины, в частности, Мелитополя и Донбасса, указав на разницу в их дальнейшей судьбе и временных рамках возвращения под контроль Украины. Об этом он рассказал на личном YouTube-канале.

По словам Гордеева, наиболее вероятным сценарием для Украины является возобновление контроля над территориями в пределах по состоянию на февраль 2022 года. Именно такой вариант, по его мнению, имеет самую «энергетическую вероятность» в ближайшие годы. Это означает, что Мелитополь и другие южные города могут находиться среди первых освобожденных территорий в случае поэтапной деоккупации. Провидец считает, что возвращение Мелитополя и юга — это вопрос времени и последовательных усилий, сравнивая этот процесс с обновлением, где «все ненужное исчезнет».

Что будет с Донецкой и Луганской областями

В то же время, будущее Донецкой и Луганской областей, по прогнозу мольфара, значительно сложнее. Цитируем: «Луганская и Донецкая область энергетически не присоединяются ко мне ни по картам, ни по ощущению. К сожалению, эти территории вернутся самыми последними», — заявил Гордеев, предполагая, что этот процесс может занять годы и будет сопровождаться значительными трудностями. Он также считает, что даже после завершения активной фазы войны эти регионы будут оставаться проблемной зоной.

Гордеев, как и другие украинские провидцы, склоняется к мнению, что 2025 может стать переломным для Украины, возможным годом заключения мирного договора и завершения активных боевых действий. Однако полный возврат всех территорий, особенно Донбасса, может затянуться на значительное время после этого. Таким образом, согласно прогнозу Макса Гордеева, Мелитополь и южные регионы имеют большие шансы на скорую деоккупацию, тогда как возвращение Донбасса ожидается позднее и будет самым сложным этапом восстановления территориальной целостности Украины.

И все же, напомним астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее сообщалось, что известный астролог Влад Росс уверенно назвал две даты окончания войны.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО СОБЫТИЕ ИЗМЕНИТ ВСЕ! Пророчество экстрасенса: кого ждет катастрофа 2025 года