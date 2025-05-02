Война в Украине / © ТСН.ua

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Заявление о прекращении огня в Украине должно быть еще до лета.

Такой прогноз сделала тарологиня, экстрасенс Ольга Стогнушенко на YouTube-канале «Тарологиум».

«К лету будет какое-то громкое заявление. Вот будет все же какое-то громкое заявление, какое-то понимание, какая-то, знаете, переломанная ситуация, она будет, она произойдет. Заявление о прекращении огня. Ну, все равно, вот понимаете, будут они, заявления эти будут, и эта тема, она будет сейчас очень интенсивно качаться, очень интенсивно. И она будет качаться тремя сторонами почему-то. Тема прекращения огня, все же сейчас захотят приобщиться к завершению войны, вы же понимаете», — говорит она.

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Экстрасенс отметила, что сейчас появятся даже те, кого не было в течение трех лет.

«Все вылезут, чтобы быть причастными к финалу. То есть и я там был, и я причастен, и меня заметьте, будь ласкова, в историю Поэтому здесь со всех сторон эта тема будет», — добавила она.

Отвечая на вопрос, будут ли фактически прекращены обстрелы Украины до лета, Солошенко спрогнозировала следующее: «Друзья, они, во-первых, станут меньше. Это во-первых. Во-вторых, что-то помельче будет летать. Возможно, эти „Шахеды и будут еще летать“.

Отвечая на вопрос, будет ли повтор еще в Украине комбинированной массированной атаки, как была в частности 24 апреля, экстрасенс говорит, что такой массированной атаки уже не будет.

«Еще будут они (россияне — ред.) бить, еще они будут отправлять. Но знаете, как-то оно лайтово. Вот такого, как было, нет. Здесь наоборот, знаете, говорят, что Десятка мечей это о том, что самая темная ночь перед рассветом», — резюмировала Ольга Стогнушенко.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.