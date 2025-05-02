Війна в Україні / © ТСН.ua

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Заява про припинення вогню в Україні має бути ще до літа.

Такий прогноз зробила тарологиня, екстрасенс Ольга Стогнушенко на YouTube-каналі «Тарологіум».

«Над цим (припиненням вогню — ред.) працюють. До літа буде якась гучна заява. От буде все ж таки якась гучна заява, якесь розуміння, якась, знаєте, переламана ситуація, вона буде, вона станеться. Заява про припинення вогню. Ну, все одно, от розумієте, будуть вони, заяви ці будуть, і оця тема, вона буде зараз дуже інтенсивно качатися, дуже інтенсивно. І вона буде качатися трьома сторонами чомусь. Тема припинення вогню, всі ж зараз захочуть долучитися до завершення війни, ви ж розумієте», — каже вона.

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Екстрасенс зазначила, що зараз з’являться навіть ті, кого не було протягом трьох років.

«Всі повилазять, аби бути дотичними до фіналу. Тобто і я там був, і я причетний, і мене відмітьте, будь ласочка, в сторіку. Тому тут з усіх боків ця тема буде», — додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи буде фактично припинено обстріли України до літа, Солошенко спрогнозувала наступне: «Друзі, вони, по-перше, поменшають. Це по-перше. По-друге, щось дрібніше буде літати. Можливо, оці „Шахеди і будуть ще літати“.

Відповідаючи на запитання, чи буде повтор ще в Україні комбінованої масованої атаки, як була зокрема 24 квітня, екстрасенс каже, що такої масованої атаки вже не буде.

«Ще будуть вони (росіяни — ред.) бити, ще вони будуть відправляти. Але знаєте, якось воно лайтово. От такого, як було, ні. Тут навпаки, знаєте, кажуть, що Десятка мечів це про те, що найтемніша ніч перед світанком», — резюмувала Ольга Стогнушенко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.