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- Укрaїнa
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Чи планують українці надалі залишатися в Польщі — результати опитування
Лише кожен сьомий українець хоче залишитись у Польщі на постійне проживання. Такі дані показало нове опитування.
Більшість українців, які наразі живуть у Польщі, не планують залишатися там назавжди. Охочих залишитися в сусідній країні надовго — лише 14%.
Такі результати показало соціологічне дослідження, опубліковане польською редакцією Business Insider.
Згідно з опитуванням, близько 90% українців задоволені ситуацією на польському ринку праці. Водночас загальний рівень позитивного ставлення до Польщі та її громадян серед українців демонструє тенденцію до зниження — наразі він становить 64%, тоді як раніше був на рівні 70%.
Особливо помітна різниця у ставленні між жінками та чоловіками: 69% українок мають позитивну думку про Польщу, тоді як серед чоловіків таких лише 56%.
Експерти пов’язують це з тим, що саме жінки відчули більше підтримки з боку поляків у перші місяці повномасштабної війни.
Кількість українців із нейтральною позицією щодо Польщі також зросла — наразі таких майже 33%, що на 6% більше, ніж торік.
Раніше повідомлялося, що згідно з нещодавнім дослідженням українського Центру економічної стратегії (CES), лише 43% біженців-українців у всьому світі планують повернутися додому порівняно з показником у 74% двома роками раніше.