ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
497
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по Киеву северокорейскими ракетами: детали Defense Express

Россияне усовершенствовали KN-23.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар по Киеву.

Ракетный удар по Киеву. / © Associated Press

Этой ночью для комбинированного удара по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Об этом сообщили эксперты Defense Express.

"В Сети уже активно распространилось видео с падением KN-23 в жилую застройку столицы, на котором также видно еще одно облако от взрыва. Должны напомнить, что даже в случае подведения баллистической ракеты она все равно падает и если не была уничтожена боевая часть, то она детонирует на земле", - отмечают эксперты.

В Defense Express отмечают, что россияне усовершенствовали KN-23 для достижения большей точности и надежности. Ведь известные попытки, когда их использование в 50% случаев завершалось тем, что ракеты распадались в воздухе.

По словам аналитиков проекта, иногда такие атаки завершались падением северокорейских ракет вдали от любых возможных целей для ударов.

"Но теперь те изменения, которые были внесены в ракету российскими специалистами, очевидно, позволяют врагу активнее применять KN-23 для ударов по целям типа "жилой массив" с целью террора и убийства гражданского населения", - подчеркивают эксперты.

Напомним, в КМВА сообщили, что этой ночью на Киев "летело все". Из-за атаки беспилотников и ракет в нескольких районах столицы фиксируют последствия по меньшей мере восемь человек.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie