Россия ударила по Киеву северокорейскими ракетами: детали Defense Express

Ракетный удар по Киеву. / © Associated Press

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Этой ночью для комбинированного удара по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Об этом сообщили эксперты Defense Express.

"В Сети уже активно распространилось видео с падением KN-23 в жилую застройку столицы, на котором также видно еще одно облако от взрыва. Должны напомнить, что даже в случае подведения баллистической ракеты она все равно падает и если не была уничтожена боевая часть, то она детонирует на земле", - отмечают эксперты.

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В Defense Express отмечают, что россияне усовершенствовали KN-23 для достижения большей точности и надежности. Ведь известные попытки, когда их использование в 50% случаев завершалось тем, что ракеты распадались в воздухе.

По словам аналитиков проекта, иногда такие атаки завершались падением северокорейских ракет вдали от любых возможных целей для ударов.

"Но теперь те изменения, которые были внесены в ракету российскими специалистами, очевидно, позволяют врагу активнее применять KN-23 для ударов по целям типа "жилой массив" с целью террора и убийства гражданского населения", - подчеркивают эксперты.

Напомним, в КМВА сообщили, что этой ночью на Киев "летело все". Из-за атаки беспилотников и ракет в нескольких районах столицы фиксируют последствия по меньшей мере восемь человек.

Дата публикации 10:04, 24.04.25 Количество просмотров 42 Жительница Киева поделилась пережитым во время атаки