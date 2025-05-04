Пророцтво екстрасенса: на кого чекає катастрофа 2025 року

Стало відомо, що очікує на світ / © Pixabay

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Тривожне передбачення від екстрасенса: зовсім скоро може статися «велика подія», яка змінить хід історії. Тим часом відома тарологиня та мольфар зробили нові передбачення для українців.

Що віщують нам зорі та карти, що відчувають провидці — йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Тривожне передбачення

Відомий бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого вважають сучасним Нострадамусом, зробив тривожне передбачення щодо майбутнього британської королівської родини. Про це пише DailyMail.

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Саломе заявив, що наприкінці 2025-го або на початку 2026 року може статися «велика подія», пов’язана зі здоров’ям одного з ключових членів родини. На його думку, ця подія спричинить «крихке перемир’я» між королем Чарльзом і принцесою Євгенією, а також стане передумовою до символічного повернення принца Гаррі до Великої Британії. Водночас як стверджує екстрасенс, відносини між Гаррі та його братом Вільямом залишатимуться напруженими.

Примирення королівської родини

Саломе вважає, що примирення між братами можливе лише в майбутньому — через їхніх дітей, цитуємо: «Повне примирення прийде з новим поколінням: діти Вільяма і Кейт зблизяться з Арчі та Лілібет».

Окремо екстрасенс прокоментував і майбутнє Меган Маркл. Він передбачає, що 2025 року на герцогиню Сассекську чекають «гучні викриття», криза іміджу та розрив із Netflix. Через це, за його словами, Меган тимчасово відійде від публічності 2026-го. Втім, повернення не забариться: Саломе говорить про поворот у кар’єрі Меган, зокрема участь у незалежному європейському або іранському фільмі. Цитуємо: «Це буде роль жінки, яка залишила привілейоване життя, щоб знайти себе наново. Її гра здивує критиків і виведе її на фестивалі в Каннах чи Венеції 2027 року», — сказав екстрасенс.

Нове передбачення для українців

Тим часом переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про мирні переговори в Україні. Вона зазначила, що «станеться така подія», яка змінить все. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Яна Пасинкова зазначила, що світ очікує дуже несподівана подія, яка матиме вплив на війну Росії проти України. Цитуємо: «Нас всіх чекає якась неочікувана, дуже впливова подія. Зовнішня. Вона зміниться абсолютно все — і перемовини, і уявлення про мир. Все на світі. Яка це подія — уявлення не маю», — сказала вона.

Доля тимчасово окупованих територій

А відомий український мольфар та провидець Макс Гордєєв поділився своїм баченням майбутнього окупованих територій України, зокрема Мелітополя та Донбасу, вказавши на різницю в їхній подальшій долі та часових рамках повернення під контроль України. Про це він розповів на особистому Youtube-каналі.

За словами Гордєєва, найбільш вірогідним сценарієм для України є відновлення контролю над територіями в межах станом на лютий 2022 року. Саме такий варіант, на його думку, має найбільшу «енергетичну ймовірність» у найближчі роки. Це означає, що Мелітополь та інші південні міста можуть бути серед перших звільнених територій у разі поетапної деокупації. Провидець вважає, що повернення Мелітополя та півдня — це питання часу та послідовних зусиль, порівнюючи цей процес з оновленням, де «все непотрібне зникне».

Що буде з Донецькою та Луганською областями

Натомість, майбутнє Донецької та Луганської областей, за прогнозом мольфара, є значно складнішим. Цитуємо: «Луганська та Донецька область енергетично не приєднуються до мене ні за картами, ні за відчуттям. На жаль, ці території повернуться найостаннішими», — заявив Гордєєв, припускаючи, що цей процес може зайняти роки та супроводжуватиметься значними труднощами. Він також вважає, що навіть після завершення активної фази війни ці регіони залишатимуться «проблемною зоною».

Гордєєв, як і інші українські провидці, схиляється до думки, що 2025 рік може стати переламним для України, можливим роком укладення мирного договору та завершення активних бойових дій. Однак повне повернення всіх територій, особливо Донбасу, може затягнутися на значний час після цього. Таким чином, згідно з прогнозом Макса Гордєєва, Мелітополь та південні регіони мають більші шанси на швидку деокупацію, тоді як повернення Донбасу очікується найпізніше і буде найскладнішим етапом відновлення територіальної цілісності України.

Та все ж, нагадаємо астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дві дати закінчення війни.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЯ ПОДІЯ ЗМІНИТЬ ВСЕ! Пророцтво екстрасенса: на кого чекає катастрофа 2025 року