Відома мольфарка назвала дату закінчення війни

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські зробила передбачення щодо закінчення війни / © ТСН

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Після нещодавньої масованої нічної атаки Росії по Українї відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла про свій прогноз щодо наступних атак з боку Росії та назвала період, коли, за її даними, може закінчитись принаймі гаряча фаза війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

В коментарі для ТСН.ua пані Магдалена висловилась наступним чином: «По-перше я скажу те, що говорила на самому початку війни: мені „йде“ число 4. І на цьому дуже часто наголошую. Тобто чотири роки. Раніше, на жаль, як би мені не хотілося і це від мене не залежить, закінчення війни я не бачу. Чотири роки від початку повномасштабної війни, тобто йдеться про кінець 2026 року за моїми прогнозами».

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До цього Магдалена Мочіовські додає: «Щодо ситуації, яка очікує на нас найближчим часом. Теперішній період буде чергуванням затишних днів з більш активною фазою. Ворог буде нас обстрілювати, будуть і затишшя перед кожними перемовинами. Ворог намагається загнати нас в кут і змусити нас зробити те, на що ні країна, ні наша влада не готові. Я вважаю, що ми будемо і в подальшому стояти на тій позиції, на якій стоїмо зараз».

За словами мольфарки, її часто запитують про те, чи можливий ядерний удар по Києву.

«Чи бачу я небезпеки виключно для столиці в плані атомного удару, щоб змусити нашу владу через народ прийняти відповідні рішення? Я не бачу, щоб Києву загрожував атомний удар», — каже вона.

Та продовжує: «Але обстріли вони, на жаль, будуть продовжувати. Найближчими місяцями на Україну буде чинитись тиск, сильний тиск. Будуть вчинятись різні міри змусити нас ухвалити ті чи інші рішення. Україна вистоїть, я завжди це передбачала».

На думку Магдалени Мочіовські, Путін дуже сильно використовує нумерологію.

«Всі його вчинки не є необдуманими. Кожен його крок, який він робить проти України — він це прораховує з оглядом на сонцестояння, фазу Місяця, число, дату. Інтенсивність масованих обстрілів такою і буде — 4-5 тижнів. Іноді менше. На жаль, повної тиші я не передбачаю», — каже мольфарка, але уточнює, що все ж таки складно розкрити «формулу», якою Путін керується, враховуючи солнцестояння та фази Місяця.

Резюмуючи, Мочіовські додає, що сподівається на те, що «четвірка буде кінцевою» і війна, або її активна фаза, закінчиться у 2026 або раніше.

Раніше повідомлялось про те, що відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дві дати закінчення війни.

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