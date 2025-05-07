У Хмельницькому чоловік вистрибнув з другого поверху ТЦК: що відомо

В Хмельницькому ТЦК чоловік зістрибнув з вікна другого поверху

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Сьогодні, 7 травня, у Хмельницькому, в приміщенні територіального центру комплектування чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.

Про це передає пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Військовозобов’язаний, який перебував на другому поверсі приміщення військкомату після проходження ВЛК, очікуючи висновку комісії, вчинив спробу втечі через вікно.

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Дата публікації 17:15, 07.05.25 Кількість переглядів 15 У Хмельницькому чоловік вистрибнув з другого поверху приміщення ТЦК

Лікарі ВЛК надали постраждалому першу домедичну допомогу та викликали швидку, яка доправила його до лікарні.

За версією ТЦК, жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося.

«Жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки. Проходження ВЛК чи інших процедур може викликати стрес або тривогу, але це не є підставою для ухвалення рішень, які загрожують життю чи здоров’ю», — зазначили у ТЦК.

Як додає «Суспільне Хмельницький», чоловік наразі перебуває в Хмельницькій обласній лікарні на обстеженні. Він отримав політравму.

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«Попередній діагноз — політравма через падіння з висоти. Остаточний діагноз, характер ушкоджень буде встановлено після обстежень», — розповіли медики.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК.