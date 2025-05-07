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ТСН у соціальних мережах

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Скільки м’яса людина може з’їсти на день без шкоди для планети і здоров’я: названа точна кількість грамів

У світі, де екологічна криза набирає обертів, питання харчових звичок людства, зокрема споживання м’яса, виходить на перший план.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Скільки максимум м'яса можна з'їсти на день

Скільки максимум м’яса можна з’їсти на день / © Pixabay

Спроба поєднати турботу про здоров’я з відповідальністю перед природою часто перетворюється на складне завдання. У відповідь на цей виклик вчені-екологи визначили науково обґрунтовану норму м’ясних продуктів, яку можна вживати щотижня без суттєвого виснаження природних ресурсів планети.

Сьогодні дедалі більше людей розуміють, що зменшення споживання м’яса є важливим як для збереження довкілля, так і для власного здоров’я. Водночас не завжди зрозуміло, скільки саме м’яса вважати прийнятною нормою та чи справді це здатне щось змінити глобально.

Щоб дати чітку відповідь, екологиня Каролайн Гебара з Технічного університету Данії разом з командою дослідників визначила науково обґрунтовану кількість м’яса, яку можна вживати щотижня без шкоди для планети — 255 грамів курятини або свинини. Цього обсягу достатньо для формування сталого раціону, зважаючи на екологічні ризики.

Для порівняння: це приблизно дві середні курячі грудки, і ця норма вшестеро-вдесятеро нижча, ніж типове споживання м’яса у США чи Європі станом на 2021 рік.

Науковці дійшли однозначного висновку: червоне м’ясо, особливо яловичина, не може входити до складу екологічно відповідального раціону. Причина — надзвичайно великий екологічний слід, який супроводжує його виробництво.

Щоб утримувати велику рогату худобу, необхідно розчищати та експлуатувати значні площі земель під пасовища і вирощування кормів. Крім того, такі тварини, як корови й вівці, викидають в атмосферу значні обсяги парникових газів, зокрема метану, який має у 28 разів вищий парниковий ефект, ніж вуглекислий газ, та закису азоту, що потужніший за CO₂ у 270 разів. Ці викиди є наслідком як процесів травлення тварин, так і розкладу їхніх відходів.

Додатково варто враховувати викиди, які виникають під час перевезення худоби, перероблення м’яса і логістики доставлення до споживача. Як зазначає Каролайн Гебара, модель, побудована в межах дослідження, демонструє: навіть незначна присутність червоного м’яса в раціоні перевищує можливості природи відновлювати ресурси з урахуванням розглянутих екологічних чинників.

Попри жорсткі екологічні висновки, науковці наголошують: відмова від усіх продуктів тваринного походження — зовсім не обов’язкова. Результати дослідження демонструють, що існує чимало варіантів харчування, які водночас підтримують здоров’я людини і не завдають критичної шкоди довкіллю, навіть якщо в них присутні окремі види м’яса.

Наприклад, помірне споживання сиру цілком сумісне з екологічно виваженим раціоном, якщо він загалом збалансований. Те саме стосується яєць, риби, а також білого м’яса, зокрема курятини та свинини.

Ключовий момент полягає в комплексному підході: якщо решта продуктів у раціоні є поживними, помірними за обсягом і мають низький екологічний слід, то повна відмова від тваринної їжі не є необхідною. Отже, це не вибір між крайнощами, а пошук розумного балансу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
818
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