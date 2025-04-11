У Луцьку в приміщення ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК

Реклама

У Луцьку, в приміщенні ТЦК та СП на робочому місці знайшли мертвим голову військово-лікарської комісії.

Про це передає місцеве видання «Конкурент» з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, найімовірніше, йдетья про голову ВЛК — лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні. Зазначається, що тіло голови ВЛК виявили на робочому місці у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП.

Реклама

Волинський обласний ТЦК та СП в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua повідомив, що голова ВЛК, лікар-невропатолог, залишився ввечері після роботи для внесення даних. Для нього це було звичною практикою через значне навантаження. Вранці чоловіка знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя.

«Проведено огляд за участі судово-медичного експерта та криміналістичної лабораторії, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено, обстановка на місці не порушена. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «природна смерть», — йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що тіло направили на судово-медичну експертизу.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині мобілізований побив працівника ТЦК стільцем.