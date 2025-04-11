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В Луцке в помещении ТЦК нашли мёртвым голову ВЛК
По предварительным данным, телесные повреждения на теле умершего не обнаружены.
В Луцке в помещении ТЦК и СП на рабочем месте нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Об этом передает местное издание «Конкурент» со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, вероятнее всего, идет о главе ВЛК — враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы. Отмечается, что тело председателя ВЛК было обнаружено на рабочем месте в помещении Луцкого ОГТЦК и СП.
Волынский областной ТЦК и СП в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua сообщил, что глава ВЛК, врач-невропатолог, остался вечером после работы для внесения данных. Для него это было привычной практикой из-за значительной нагрузки. Утром мужчина нашла уборщица за рабочим столом без признаков жизни.
«Проведен осмотр с участием судебно-медицинского эксперта и криминалистической лаборатории, телесные повреждения на теле умершего не обнаружены, обстановка на месте не нарушена. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «естественная смерть», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Хмельнитчине мобилизованный избил работника ТЦК стулом.