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- Украина
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Взрыв в Одессе: полиция сообщила первые подробности
Пока известно об одном мужчине, который получил травмы в результате взрыва неизвестного предмета.
Днем вторника, 13 мая, в одном из районов Одессы с частной застройкой жители услышали взрыв. По предварительной информации полиции, во дворе частного дома взорвался пока не установленный предмет.
Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Хаджибейском районе Одессы. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехников», — говорится в сообщении.
На момент публикации известно, что в результате взрыва во дворе частного дома по меньшей мере один человек получил травмы. Информации о его состоянии пока нет. Данные о других потерпевших уточняются.
Напомним, СБУ и Нацполиция задержали пять человек, которые осуществляли поджоги в разных регионах Украины. Один из них пытался сжечь синагогу в Кривом Роге по указанию из России.