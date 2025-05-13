Взрыв в Одессе: полиция сообщила первые подробности

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Одессе / Иллюстративный фото / © Национальная полиция Украины

Реклама

Днем вторника, 13 мая, в одном из районов Одессы с частной застройкой жители услышали взрыв. По предварительной информации полиции, во дворе частного дома взорвался пока не установленный предмет.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Хаджибейском районе Одессы. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехников», — говорится в сообщении.

Реклама

На момент публикации известно, что в результате взрыва во дворе частного дома по меньшей мере один человек получил травмы. Информации о его состоянии пока нет. Данные о других потерпевших уточняются.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали пять человек, которые осуществляли поджоги в разных регионах Украины. Один из них пытался сжечь синагогу в Кривом Роге по указанию из России.