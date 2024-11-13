Ворог контролює більшість території Торецька, місто зруйновано – аналітик BILD

Українським захисникам не вдалося вибити ворога з центру міста.

Російські війська просунулися на 2,5 км до центру Торецька Донецької області, і на цей час контролюють близько 70% території міста.

Про це повідомив аналітик BILD з відкритих даних Юліан Рьопке.

За словами Рьопке, українським війська не вдалося вибити ворога з центру Торецька, незважаючи на багаторазові спроби.

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Аналітик зазначив, що вже кілька тижнів Сили оборони України намагаються зрізати виступ російського наступу фланговими ударами з півночі та півдня.

"Тривають жорстокі вуличні бої за кожен багатоквартирний будинок. У результаті місто, де колись жили до 50 000 осіб, перетворено на руїни", – йдеться в заяві.

За даними аналітика, ЗСУ не вдається здійснити контрудар, оточити і вибити окупантів із багатоквартирних будинків у центрі міста. Російські загарбники зараз контролюють близько 70% території Торецька, зокрема вулицю Центральну.

До слова, у Генштабі ЗСУ 13 листопада повідомили про 11 здійснених російських атак неподалік від Торецька та Щербинівки, в деяких випадках за підтримки авіації.

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