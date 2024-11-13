Не лише ТЦК: хто ще може вручати повістки

Повістку може отримати будь-який чоловік у віці 18-60 років.

Повістки до ТЦК (територіальні центри комплектування) українським чоловікам можуть вручати не лише представники військкомату.

Про це в етері "Київ 24" повідомила народна депутатка України Юлія Яцик.

Вона пояснила, що за законом це можуть робити місцеві органи самоврядування, представники підприємств, установ, організацій.

Водночас Яцик наголосила, що у ТЦК служать люди, які мають військовий вишкіл. Вони також мають йти на фронт.

"Під час примусової мобілізації до армії потрапляють бідні верстви населення, які просто не можуть відкупитися", - зазначила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 жовтня під час телемарафону повідомив, що в Україні наразі не передбачена мобілізація від 18 років. Він також зазначив, що міжнародні партнери хочуть зниження мобілізаційного віку.

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