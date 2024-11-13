Удар по Кривому Рогу: 11-летний Платон спас маму и сестру в разрушенном доме

Мальчик настоял, чтобы мама и сестра вышли в коридор и они неохотно это сделали. Через 30 секунд из их квартиры осталась только куча кирпичей.

Во время ракетного удара по Кривому Рогу 11-летний Платон спас свою маму и сестру, вынудив их выйти в коридор за несколько секунд до прилета.

Об этом передает местное издание "Рудана".

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После удара ракеты 11 ноября от квартиры этой семьи осталась только куча кирпичей. Мать с двумя детьми – дочерью и сыном – спаслись, потому что стояли в коридоре между двумя стенами. 11-летний Платон заставил всю семью выбежать в коридор после прочтения в телеграмм-канале: "Ракета на Кривой Рог".

"Прилетело нам в кухню, когда я сидел в своей комнате. Я почитал, что летит на Кривой Рог и надо "кабанчиком — в укрытие". Я маме и сестре закричал: "Быстро в укрытие!" Они зашли в коридор неохотно, неторопливо — а через 30 секунд сверху на нас посыпались камни. Мы увидели, что крыши нет. Плита падала на нас, но ее остановил шкаф. Впоследствии мы услышали, как кто-то кричит: "Есть живые?" Мы ответили: "Есть", – рассказывает журналистам мальчик.

Сразу после попадания на место приехал взволнованный папа. Он хотел спасти свою семью, взобравшись к ним по руинам, однако родные кричали ему, чтобы тот не лез, ведь в любой момент все могло обрушиться. Семью спасли ГСЧСовцы.

"Хорошо, что я в последние минуты вытащил маму из кухни, потому как раз на кухню и прилетело. Мы в 2022 году спускались в подвал, а теперь перестали. В этот день у меня было предчувствие, что что-то случится. После взрыва были искры, но не было дыма. Мы стояли в коридоре, а над дверью висела икона. и остались на 5-м этаже... Мы не упали вниз, так и остались на 5 этаже... Я не плакал, но хочется плакать. Меня еще трясет и сейчас. Думаешь, это все, тебя больше может не быть. Очень страшно", – делится недетскими мыслями 11-летний спаситель семьи.

Все, что осталось от квартиры семьи / Фото: Рудана

Сейчас мальчик находится на лечении – кирпич ударил его в голову. Его семья, оставшаяся без жилья, ныне живет у бабушки.

Напомним, что 11 ноября россияне попали баллистикой в многоэтажку в Кривом Роге.

К сожалению, не у всех такая относительно счастливая история спасения, как у семьи Платона. Под завалами многоэтажки спасатели обнаружили тела 32-летней женщины и троих детей (10 лет, 2 года и 2 месяца). 34-летний мужчина потерял семью, пока готовил завтрак. Максим Кулик за считанные минуты потерял всю свою семью – 32-летнюю жену Елену и троих своих детишек.

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