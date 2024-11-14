Дуда назвал условия для передачи Украине истребителей МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что государство могло бы рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Однако НАТО должно передислоцировать свои самолеты на польские авиабазы.

Об этом сообщает Polsat News.

Президент обсудил вопросы передачи самолетов МиГ-29 с генсеком НАТО Марком Рютте.

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"У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение на этот счет. Сейчас мы используем самолеты МиГ-29, которые выполняют наши миссии. Если мы их передадим Украине, то есть одно принципиальное условие, а именно – наше небо должно быть защищено", – высказался Дуда.

Он добавил, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку является транзитным хабом. По словам президента, если бы не инфраструктура его страны, то Украина была бы в "чрезвычайно сложной ситуации".

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что государство договорилось с экс-генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об отправке в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. По словам президента, Польша этого не сделала.

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