Министр обороны Польши выступил против передачи Украине самолетов МиГ-29

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не является стороной конфликта в войне между Россией и Украиной.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что он "всячески пытается добиться того, чтобы интерес к украинскому вопросу не пропал". Впрочем, интересы Польши должны быть на первом месте.

Об этом он заявил в интервью Radia ZET.

"Ему [президенту Украины Владимиру Зеленскому — ред.], конечно, было бы легче, если бы в этой войне участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь Украине, но "об этом часто забывают". По словам министра обороны, Польша предоставила столько военной техники, сколько могла, и единственным ограничением объемов поставок является собственная безопасность.

"Например, МИГ-29 — они патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен", — подчеркнул Владислав Косиняк-Камиш.

Szef @MON_GOV_PL @KosiniakKamysz o prezydence Ukrainy: На pewno byłoby mu łatwiej, если inne panstwa w t wojnie uczestniczyły, но Polska НЕ JEST STRONĄ konfliktу. MIG-и? Nie ma na to mojej zgody @RadioZET_NEWS # GośćRadiaZET



⬇️ https://t.co/l5KFpeoz7F pic.twitter.com/0tOwCOEpUr — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) November 7, 2024

Напомним, Туск высказался о действиях Трампа по войне в Украине. Премьер-министр Польши отметил, что новоизбранный президент США исповедует один принцип в политике, которій не скрывает – "определенного рода непредсказуемость".

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