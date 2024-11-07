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Міністр оборони Польщі виступив проти передавання Україні літаків МіГ-29

Міністр оборони Польщі виступив проти передавання Україні літаків МіГ-29

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / Фото: Getty Images

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не є стороною конфлікту у війні між Росією та Україною.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що він "усіляко намагається домогтися того, щоб інтерес до українського питання не зник". Втім інтереси Польщі мають бути на першому місці.

Про це він заявив в інтерв'ю Radia ZET.

"Йому [президенту України Володимиру Зеленському — ред.], звичайно, було б легше, якби в цій війні брали участь інші країни, але Польща не є стороною конфлікту", — наголосив міністр.

Він додав, що Польща надає найбільшу гуманітарну та військову допомогу Україні, але "про це часто забувають". За словами міністра оборони, Польща надала стільки військової техніки, скільки могла, і єдиним обмеженням обсягів постачання є власна безпека.

"Наприклад, МІГ-29 — вони патрулюють польське небо та обслуговують польських льотчиків. Я не можу сказати, що згоден на передавання літаків. Я з цим не згоден", – підкреслив Владислав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, Туск висловився про дії Трампа щодо війни в Україні. Прем’єр-міністр Польщі зауважив, що новообраний президент США сповідує один принцип у політиці, який не приховує, – "певного роду непередбачуваність".

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