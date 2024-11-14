Дуда назвав умови для передавання Україні винищувачів МіГ-29

Головна умова для передавання винищувачів Україні – це гарантії захисту польського неба з боку союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що держава могла б розглянути можливість передавання Україні своїх винищувачів МіГ-29. Однак задля цього НАТО має передислокувати свої літаки на польські авіабази.

Про це повідомляє Polsat News.

Дуда обговорив питання передавання літаків МіГ-29 з генсеком НАТО Марком Рютте. Президент наголосив, що головна умова для передавання винищувачів Україні – це гарантії захисту польського неба з боку союзників.

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"У нас ще є одна ескадрилья МіГів, є рішення щодо цього. Зараз ми використовуємо літаки МіГ-29, які виконують наші місії. Якщо ми їх передамо Україні, то є одна принципова умова, а саме – наше небо має бути захищене", – висловився Дуда.

Він додав, що Польща щодня надає допомогу Україні, оскільки є транзитним хабом. За словами президента, якби не інфраструктура його країни, то Україна була б у "надзвичайно складній ситуації".

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський розповів, що держава домовилася з ексгенсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про відправленням до Польщі літаків Альянсу, аби Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Зі слів президента, Польща цього не зробила.

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