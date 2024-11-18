Російська армія просунулась на Харківщині та Донеччині: що захопив ворог

Ворожі війська захопили Колісниківку та Нову Іллінку. Українські бійці поступово відходять від північного берега Курахівського водосховища.

Російські війська просунулися під Куп'янськом на Харківщині, під Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром на Донеччині.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Курська операція

Окупанти продовжували наступ на головному "українському плацдармі" в Курській області, але просувань не мали.

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У Міноборони РФ заявили, що загарбники начебто успішно оточили українських військових у районі лісу Ольговка (на схід від Коренево) і завдали удару по захисниках, які намагалися вирватися з оточення.

Водночас російський "воєнкор" заявив, що армія РФ нещодавно просунулася поблизу Крем'яного, Дар'їно, Новоіванівки, у районі Куриловки і Плехово. Однак аналітики не знайшли підтвердження цих заяв.

Бойові дії в Харківській області

На Харківщині російські війська продовжували атаки біля Стрілечої, Вовчанська та Стариці, але не просунулися.

Окупанти просунулися на південь від Куп’янська.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ворожі війська захопили Колісниківку та контролюють територію у близько 3-3,5 км вздовж східного берега річки Оскіл.

Загарбники продовжували наступати біля Піщаного, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Копанки, Надії, Твердохлібового, Греківки, Чернещини, Макіївки та під Тернами.

Ситуація на фронті в Донецькій області

Російська армія продовжувала обмежені наземні атаки на Сіверському напрямку у районі Верхньокам'янського та Івано-Дар’ївки, але просувань не зафіксовано.

Водночас ворожі сили просунулися на південний схід від Часового Яру.

Геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни просунулися та зрівняли частину лінії фронту на південний захід від Андріївки.

Загарбники продовжували наземні атаки поблизу Торецька та біля Щербинівки, але просувань не було. Атакував ворог і в районі Миролюбівки та Променя, біля Лисівки, Крутого Яру, в районі Юрівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки.

Геолокаційні кадри вказують на те, що окупанти просунулися до північної околиці Курахового, на північний берег Курахівського водосховища і, ймовірно, захопили Нову Іллінку.

Машовець заявив, що Сили оборони України поступово відходять від північного берега Курахівського водосховища. Він зазначив, що темп ворога на південь від Курахового сповільнився.

Російська армія нещодавно просунулася на північний захід від Вугледара, а саме на південь від Костянтинопольського вздовж шосе O-0510.

Російські війська продовжували штурми у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей у районі Новодарівки та Рівнополя, однак просувань у ворога не було.

Південний фронт

Ані українські, ані російські джерела Інституту вивчення війни не повідомляли про бойові дії на сході Запорізької області 17 листопада. Водночас на заході Запорізької області тривали обмежені бойові дії, підтверджених змін лінії фронту не було.

Загарбники продовжували обмежені атаки на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але не просунулися.

Російський "воєнкор" заявив, що українські війська вранці 17 листопада здійснили рейд морських дронів поблизу газових родовищ у Чорному морі на захід від окупованого Криму. Своєю чергою в Міноборони РФ стверджували про начебто збиття чотирьох українських морських дронів у Чорному морі.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State, протягом минулої доби ворог просунувся в районі Часового Яру, у Берестках, Дальньому та біля Вознесенки.

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