Зеленський підписав закон про реформу МСЕК: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225, який спрямований на удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з новим законом, з 1 січня 2025 року замість МСЕК почнуть діяти експертні команди, які оцінюватимуть повсякденне функціонування людини. Команди складатимуться з лікарів-практиків і працюватимуть у багатопрофільних лікарнях, з можливістю дистанційної роботи чи виїздів до пацієнтів.

Нова система буде повністю цифровою. Лікар зможе відправити справу пацієнта для оцінки в електронному вигляді, а результати автоматично потраплятимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це дозволить проводити подальші кроки з реабілітації, оцінювання працездатності та призначення державних виплат, якщо це необхідно, зазначають в МОЗ.

При цьому лікарі не знатимуть імені пацієнта до оцінки, а пацієнти не дізнаються імен лікарів, що оцінюють їх функціональність, що, за словами МОЗ, запобігатиме корупційним угодам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що зміниться від 1 січня і чи будуть перевіряти кожну інвалідність.

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