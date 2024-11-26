В британском МИД ответили, готовы ли отправить войска в Украину

Великобритания не изменила свою позицию, а потому не будет отправлять свои войска в Украину.

Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лемми, сообщает Sky News.

"Мы не отправляем британские войска в Украину, но мы продолжаем поддерживать Украину тренировками и военной помощью. Мы абсолютно четко дали понять, что будем продолжать делать это, пока это будет нужно и целесообразно", — заявил министр.

Заметим, что накануне французская газета Le Monde опубликовала материал о том, что Франция и Британия "не исключают" возможности отправки военных и частных оборонных компаний в Украину. Издание ссылалось на информацию неназванных источников.

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии Лемми подчеркнул: Лондон четко придерживается позиции поддержки Украины. Впрочем, страна давно приняла решение, что не будет отправлять свои войска прямо в зону боевых действий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике мир за недостаточную реакцию на войска КНДР в России. Президент предостерег, что недостаточная реакция международного сообщества может привести к дальнейшему увеличению северокорейского военного контингента в России.

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