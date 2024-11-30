Що відбувається на Курщині – детальний звіт від ISW

Російські війська продовжували контратакувати в районі головного "українського плацдарму" в Курській області 28 і 29 листопада, але даних, що їм вдалося просунутися, немає.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українська бригада, яка діяла на Курському напрямку, повідомила 29 листопада, що відбила російський посилений взвод механізованої атаки в невстановленому районі Курської області та знищила п’ять із шести російських бронетехніків дистанційним мінуванням.

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Речник української бригади, яка діє на Курському напрямку, повідомив, що російські сили продовжують використовувати велику кількість бронетехніки, включаючи танки, для контратаки в Курській області, а російські підрозділи ВДВ також використовують мотоцикли та всюдиходи (квадроцикли) у Курській області.

Російський так званий Z-воєнкор, афілійований з ВДВ, зазначив, що туман і дощова погода перешкоджають операціям російських і українських безпілотників на Курському напрямку.

Повідомляється, що російські та українські сили продовжували бойові дії на південний схід від Коренево поблизу Новоіванівки та Дар'їно; на північний схід від Суджі біля Мартинівки; на північний захід від Суджі біля Малої Локні та Свердлікового; і на південь від Суджі біля Плехова 27, 28 і 29 листопада.

Повідомляється, що підрозділи російської 106-ї дивізії ВДВ продовжують діяти поблизу Нижнього Клину, Дар'їно та Свердликового; штурмові підрозділи 346-го мотострілецького мобілізаційного резерву продовжують діяти поблизу Ольговки (на схід від Коренево); та підрозділи 83-ї бригади ВДВ продовжують діяти вздовж міжнародного кордону в Сужанському районі.

Фото: understandingwar.org

Також аналітики нагадали про успішну операцію ГУР у російському Рилську. Джерела в українській розвідці повідомили ЗМІ 29 листопада, що ГУР провело успішну диверсійну операцію в Рильську Курської області, та спалило російську машину з безпілотниками малого радіусу дії.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни захопили Дарʼїно на Курщині.

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