РФ давит в четырех районах: подробная сводка с фронта от ISW (карты)

Силы обороны продвинулись к северо-востоку от Угледара. В то же время фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Покровском и Великой Новоселкой.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Российские войска продолжали наступление у Глубокого (к северу от Харькова), Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и Тихого (к востоку от Волчанска) 27, 28 и 29 ноября, но не сделали ни одного подтвержденного наступления. Российские Z-военкоры утверждали 28 и 29 ноября, что оккупанты достигли незначительного прогресса в Волчанске во время боев в городах; продолжаются бои у Липцев (к северу от Харькова).

ISW не наблюдает подтверждения российских успехов в этих областях.

Однако ISW сообщает об увеличении российских трансграничных рейдов в направлении Казачья Лопань в течение последней недели. Украинские военные источники сообщили 28 ноября, что украинские операторы беспилотников отразили российский усиленный взвод механизированного штурма с участием трех БМП и одного танка на харьковском направлении в неустановленную дату.

Представитель украинской бригады и командир украинского взвода беспилотников, действовавших на харьковском направлении, сообщили 29 ноября, что украинские войска используют беспилотники для контроля воздушного пространства на севере Харьковской области, отбрасывая российские войска от Харькова к границе с Россией.

Небольшая группа русских войск недавно переправилась на западный (правый) берег реки Оскол на Купянском направлении в результате продолжающихся боев к северу от Купянска 28 и 29 ноября. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 29 ноября заявил, что российские войска также форсировали реку Оскол у подвесного моста к югу от Новомлинска (к северо-востоку от Двуречной) и что российский контингент на западном берегу не превышает роты, но отметил, что российское командование, вероятно, будет стремиться расширить этот плацдарм

Российские войска недавно продвинулись западнее Сватового и северо-западнее Кременной во время продолжения наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная 28 и 29 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к бурелому к западу от Вишневого (к западу от Сватового) и к восточной окраине Тернов.

Фото: understandingwar.org

Часов Яр

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных штурмах на Северском направлении 28 и 29 ноября.

Украинский Генштаб сообщал, что 27, 28 и 29 ноября российские войска продолжали штурмовые операции вблизи Часового Яра и к югу от Часового Яра вблизи Ступочек и Белой Горы, но российские войска не предпринимали никакого подтвержденного наступления. 26 ноября украинские источники опубликовали видеосъемку с геолокацией, которая показывает неудачный механизированный штурм российских взводов украинских позиций севернее Часового Яра примерно 24 ноября.

Российские пропагандисты утверждали 27 и 28 ноября, что украинские силы контратаковали к западу от Клищиевки (юго-восточнее Часового Яра) и что российские силы продвинулись и закрепили позиции у огнеупорного завода в центре Часового Яра, ведут бои у высотных домов и стадиона. в центре Часового Яра, и наступали в лесистой местности к северо-западу от Курдюмовки. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Фото: understandingwar.org

Торецк

Российские войска недавно продвинулись в южном Торецке на фоне продолжения наступательных операций на торецком направлении 27, 28 и 29 ноября.

Пресс-секретарь украинской Луганской группировки войск майор Анастасия Бобовникова 28 ноября сообщила, что ситуация в Торецке остается очень сложной из-за авиационных и артиллерийских ударов России и интенсивных ближних действий в городах. 27 ноября Бобовникова сообщила, что российские войска наносят меньше авиаударов по украинским позициям в Торецке из-за плохой погоды, но продолжают использовать беспилотники и проводить наземные штурмы с использованием плохо обученных и экипированных военнослужащих по контракту.

28 и 29 ноября украинский Генштаб сообщал, что российские войска продолжали штурм вблизи Торецка и северо-восточнее Торецка в районе Дилиевки и Дружбы.

Фото: understandingwar.org

Покровск

Российские войска недавно продвинулись к югу от Покровска на фоне продолжения наступательных операций в Покровском направлении 28 и 29 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, показывают, что российские войска продвинулись в центр Желтого (южнее Покровска), а геолокационные кадры, опубликованные 29 ноября, показывают еще больше россияне наступают в лесистой местности к северо-востоку от Желтого.

Российское продвижение в центр Желтого также свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, недавно захватили Пустынку (юго-восточнее Желтого), поскольку российским войскам пришлось продвигаться через Пустынку, чтобы достичь Желтого. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, показывают, что российские войска продвигались к югу от Лисовки (к северо-востоку от Желтого и к юго-востоку от Покровска). Покровский городской голова Сергей Добряк отметил, что российские войска находятся примерно в шести километрах от окрестностей Покровска в районе Желтого к югу от Покровска.

Фото: understandingwar.org

Курахово

Сообщается, что российские войска недавно продвинулись вблизи Курахово, но ISW не нашло подтверждения каких-либо заявленных российских достижений.

Угледарское направление

Украинские силы недавно отразили позиции к северо-востоку от Угледара на фоне продолжения наступательных действий на Угледарском направлении 28 и 29 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись на северо-западной окраине Елизаветовки (к северо-востоку от Угледара).

Запорожье

Российские войска недавно захватили Раздольное (к северо-востоку от Великой Новоселки, Донецкая область) во время продолжения наступательных операций в районе границы Донецко-Запорожской области 28 и 29 ноября. Геолокационные изображения, опубликованные 29 ноября, указывают на то, что подразделения 37-й мотострелковой бригады (36-й ОМСБр) ВС РФ и 40-я морская пехотная бригада (Тихоокеанская Флот) недавно подняли флаг РФ над центром Раздольного и захватили.

Фото: understandingwar.org

Российские войска продолжали штурмы к северо-востоку от Великой Новоселки близ Роздольного; на северо-восточной и восточной окраинах Великой Новоселки; и юго-западнее Великой Новоселки у Ровно, Новодаровки и Новополя 27, 28 и 29 ноября

27, 28 и 29 ноября российские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но информации об успешных результатах наступления нет.

29 ноября Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что российские войска готовятся к ударным действиям на Гуляйпольском (восток Запорожской области) и Ореховском (западе Запорожской области) направлениях.

Ранее аналитики ISW рассказали, что происходит на Курщине.

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