РФ тисне у чотирьох районах: детальне зведення з фронту від ISW (карти)

Сили оборони просунулися на північний схід від Вугледара. Натомість фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область

Російські війська продовжували наступ біля Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська (на північний схід від Харкова) і Тихого (на схід від Вовчанська) 27, 28 і 29 листопада, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Російські Z-воєнкори стверджували 28 і 29 листопада, що окупанти досягли незначного прогресу у Вовчанську під час боїв у містах; що тривають бої біля Липців (на північ від Харкова); і що російські сили, які діють уздовж лінії Козача Лопань-Слатине (на північ від міста Харкова), активізувалися за останні два тижні (з середини листопада 2024 року).

ISW не спостерігає підтвердження російських успіхів у цих областях.

Однак ISW повідомляє про збільшення російських транскордонних рейдів у напрямку Козача Лопань протягом останнього тижня. Українські військові джерела повідомили 28 листопада, що українські оператори безпілотників відбили російський посилений взвод механізованого штурму за участю трьох БМП і одного танка на харківському напрямку в невстановлену дату.

Речник української бригади та командир українського взводу безпілотників, які діяли на харківському напрямку, повідомили 29 листопада, що українські війська використовують безпілотники для контролю повітряного простору на півночі Харківської області, відкидаючи російські війська від Харкова до кордону з Росією.

Невелика група російських військ нещодавно переправилася на західний (правий) берег річки Оскіл на Куп’янському напрямку внаслідок триваючих боїв на північ від Куп’янська 28 і 29 листопада. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 29 листопада заявив, що російські війська також форсували річку Оскіл біля підвісного мосту на південь від Новомлинська (на північний схід від Дворічної) і що російський контингент на західному березі не перевищує роти, але зазначив, що що російське командування, ймовірно, прагнутиме розширити цей плацдарм.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Сватового та на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 28 і 29 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 листопада, показують, що російські війська просунулися до бурелому на захід від Вишневого (на захід від Сватового ) та на східній околиці Тернів.

Фото: understandingwar.org

Часів Яр

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні штурми на Сіверському напрямку 28 і 29 листопада.

Український Генштаб повідомляв, що 27, 28 і 29 листопада російські війська продовжували штурмові операції поблизу Часового Яру та на південь від Часового Яру поблизу Ступочок і Білої Гори, але російські війська не робили жодного підтвердженого наступу. 26 листопада українські джерела опублікували відеозйомку з геолокацією, яка показує невдалий механізований штурм російських взводів українських позицій на північ від Часового Яру приблизно 24 листопада.

Російські пропагандисти стверджували 27 і 28 листопада, що українські сили контратакували на захід від Кліщіївки (на південний схід від Часового Яру) і що російські сили просунулися та закріпили позиції поблизу вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру, ведуть бої біля висотних будинків і стадіону "Авангард" у центрі Часового Яру, і наступали в лісистій місцевості на північний захід від Курдюмівки. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Фото: understandingwar.org

Торецьк

Російські війська нещодавно просунулися в південному Торецьку на тлі продовження наступальних операцій на торецькому напрямку 27, 28 і 29 листопада.

Речниця українського Луганського угруповання військ майор Анастасія Бобовнікова 28 листопада повідомила, що ситуація в Торецьку залишається дуже складною через авіаційні та артилерійські удари Росії та інтенсивні ближні дії в містах. 27 листопада Бобовнікова повідомила, що російські війська завдають менше авіаударів по українських позиціях у Торецьку через погану погоду, але продовжують використовувати безпілотники та проводити наземні штурми з використанням погано навчених і екіпірованих військовослужбовців за контрактом.

28 і 29 листопада український Генштаб повідомляв, що російські війська продовжували штурм поблизу Торецька та на північний схід від Торецька в районі Диліївки та Дружби.

Фото: understandingwar.org

Покровськ

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Покровська на тлі продовження наступальних операцій на Покровському напрямку 28 і 29 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, показують, що російські війська просунулися в центр Жовтого (на південь від Покровська), а геолокаційні кадри, опубліковані 29 листопада, показують ще більше росіяни наступають у лісистій місцевості на північний схід від Жовтого.

Російське просування до центру Жовтого також свідчить про те, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Пустинку (на південний схід від Жовтого), оскільки російським військам довелося просуватися через Пустинку, щоб досягти Жовтого. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, показують, що російські війська просувалися на південь від Лисівки (на північний схід від Жовтого та на південний схід від Покровська). Покровський міський голова Сергій Добряк зазначив, що російські війська знаходяться приблизно за шість кілометрів від околиць Покровська в районі Жовтого на південь від Покровська.

Фото: understandingwar.org

Курахове

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Курахового, але ISW не знайшло підтвердження будь-яких заявлених російських досягнень.

Вугледарський напрямок

Українські сили нещодавно відбили позиції на північний схід від Вугледару на тлі продовження наступальних дій на Вугледарському напрямку 28 і 29 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися на північно-західній околиці Єлизаветівки (на північний схід від Вугледара).

Запоріжжя

Російські війська нещодавно захопили Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки, Донецька область) під час продовження наступальних операцій у районі кордону Донецько-Запорізької області 28 і 29 листопада. Геолокаційні зображення, опубліковані 29 листопада, вказують на те, що підрозділи 37-ї мотострілецької бригади (36-ї ОМСБр) ЗС РФ ) і 40-а морська піхотна бригада (Тихоокеанська Флот) нещодавно підняли прапор РФ над центром Роздольного та захопили населений пункт.

Фото: understandingwar.org

Російські війська продовжували штурми на північний схід від Великої Новосілки поблизу Роздольного; на північно-східній та східній околицях Великої Новосілки; і на південний захід від Великої Новосілки біля Рівнополя, Новодарівки і Новополя 27, 28 і 29 листопада

27, 28 і 29 листопада російські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але інформації про успішні результати наступу немає.

29 листопада Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що російські війська готуються до ударних дій на Гуляйпільському (схід Запорізької області) та Оріхівському (захід Запорізької області) напрямках.

Раніше аналітики ISW розповіли, що відбувається на Курщині.

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